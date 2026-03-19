El lavado de cara previsto para el centro de Salas restringe el estacionamiento en varios puntos de la villa
El Ayuntamiento inicia este miércoles las labores de baldeado y repintado, las cuales se alargarán hasta el viernes 20
El Ayuntamiento de Salas dio inicio esta semana a las labores de baldeado y pintado de varias calles de la villa. Para facilitar las labores, la Policía Local ha restringido el estacionamiento hasta la finalización de los trabajos.
En concreto, las restricciones dieron inicio este miércoles desde las 8.00 horas y hasta las 15.00, cuando se ha procedido al baldeado. A partir las 8.00 horas del jueves, también se mantendrá restringido el aparcamiento hasta la finalización de las labores de pintado de la vía pública.
Así, las calles afectadas son la avenida Galicia entre los portales 6 y 14; las calles Comandante Antonio Novo y La Solidaridad (junto a la residencia de mayores); y la avenida El Pontón.
Trabajos ya realizados
En los últimos días, otras zonas de Salas también han experimentado un lavado de cara. Concretamente en el paseo San Martín, desde el cementerio hasta la plaza de La Veiga, la urbanización Pumarada de La Vega; y la avenida Chamberí hasta la rotonda de entrada a Salas.
En estas zonas se procedió, del mismo modo, a realizar labores de baldeado y de pintado entre los días 16 y 17 de marzo.
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