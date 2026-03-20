Sabor praviano para los dulces de Salas: la confitería La Gran Vía ya tiene nuevos propietarios

Cuatro décadas. Ese fue el tiempo que Gustavo y Vidalina Fernández regentaron la confitería La Gran Vía de Salas hasta que el pasado mes de noviembre de 2025 pusieron punto y final a un local que, durante 37 años, fue uno de los puntos de encuentro de la villa. Estas despedidas, a veces, traen consigo el miedo a que el negocio no vuelva a abrir sus puertas durante un largo tiempo. Sin embargo, este no ha sido el caso. Menos de tres meses después, ya hay nuevos propietarios que darán una nueva vida al establecimiento.

"Cuando nos enteramos de que Gustavo y Vidalina se jubilaban, vimos una oportunidad para seguir creciendo", declaró Santiago García, pastelero de la confitería Las Fuentes de Pravia, y quien, junto a su esposa, Cristina Pastur, se harán cargo del mítico establecimiento salense, al que quieren aportar un soplo de aire fresco. Tal y como explicaron, la decisión de hacerse cargo de La Gran Vía se tomó el pasado mes de febrero. "Fue todo un poco sobre la marcha", confesó García, que explicó que están ya reformando el local con la idea de abrir lo antes posible.

Dulces de la confitería Las Fuentes de Pravia. / Christian García

"Zona de peso"

Sobre la razón de apostar por el popular negocio de la villa de Salas, García comentó que, una de las verdades de la hostelería es que "empezar un negocio de cero es muy difícil". Sin embargo, asumir la gerencia de un local con tradición facilita los inicios. "Es una zona con mucho peso, con gran flujo de gente. Es una oportunidad a nivel profesional pero también emocional", apuntó el pastelero.

Sobre las elaboraciones que ofrecerán en su nuevo negocio, García explicó que "vamos a hacer lo mismo que aquí". "Llevo ya 23 años aquí y nuestra idea es plasmarlo en Salas", apuntó García, que quiso guardarse para más adelante "alguna sorpresa" para sus nuevos clientes. En cuanto a su estilo, García se considera un "pastelero tradicional" aunque no pone malos ojos a elaboraciones "más de vanguardia". "El listón queda muy alto. Son muchos años de oficio y experiencia, pero podremos aportar nuestra esencia y emoción", apuntó.

Por su parte, su mujer, Cristina Pastur, es la cara más visible de negocio praviano. Mientras García está en la sala de máquinas elaborando los dulces, Pastur está cara al público atendiendo en la pastelería y en la cafetería. Por ello, será ella quien se traslade con parte del personal a Salas para facilitar la transición, mientras su marido sigue en la sala de máquinas de Pravia con las elaboraciones. "Todo saldrá de aquí y lo llevaremos a Salas. Queremos que sea el mismo producto, que no haya diferencia entre un local y otro", señaló Pastur.

Como su marido, la hostelera confesó que, de partida, la experiencia "da mucho respeto" y que será una experiencia que "al principio será muy difícil". Aún así, Pastur, que ha crecido en el mundillo, apuntó que "como en todo, esto va a ser a base de horas".

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Media vida entre pasteles y dulces

El inicio de la pareja en el mundo de la pastelería retrocede décadas atrás. El padre de Pastur era pastelero y, en una época en la que necesitaba ampliar personal, surgió la posibilidad de que García se incorporase al equipo. "Queríamos que esto siguiera con alguien de casa, entonces lo probó y al final le gustó", detalló Pastur, que en esa época se encontraba finalizando sus estudios, tras los cuales también se incorporó al negocio: "Por el momento vamos a frenar, no vamos a abrir más. Estamos contentos en Pravia y ahora en Salas", concluyó Pastur.