Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Ayuda para conciliar: abre el plazo de inscripciones para el campus infantil de Semana Santa de Salas

Las familias interesadas podrán solicitar plaza en las actividades que se desarrollarán en el colegio Chamberí hasta el próximo día 25 de marzo

Una actividad municipal para niñas y niños en Salas, en una imagen de archivo.

Una actividad municipal para niñas y niños en Salas, en una imagen de archivo. / LNE

Christian García

Salas

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las vacaciones llegan con ella. Por ello, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar, el Ayuntamiento de Salas ha dado inicio al plazo de inscripciones para el campus infantil gratuito que se celebrará en Pascua. En concreto, se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril en el colegio Chamberí.

En el campus podrán participar niñas y niños de 3 a 12 años, los cuales se dividirán en dos grupos de edad: uno infantil para participantes de 3 a 5 años y otro que acogerá a los de 6 a 12 años. El horario del campus dará comienzo a las 9.00 horas y finalizará a las 14.00 horas

Tal y como indica el Consistorio, las familias interesadas tendrán hasta el 25 de marzo para inscribirse. Estas solicitudes se deberán realizar a través del teléfono 667646700.

Noticias relacionadas

"Con esta actividad pretendemos ayudar en la conciliación familiar durante los días no festivos en los que los niños no tienen colegio pero que siguen siendo laborales para los padres", declaró la vicealcaldesa y concejala de Infancia, Ana Pérez Feito, que detalló que, entre otras actividades, las niñas y niños que acudan al campus realizarán diferentes juegos, talleres de manualidades y actividades deportivas tanto en el interior del centro como en el exterior, siempre y cuando la climatología acompañe.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
  2. Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
  3. El transitado puente de Oviedo que volverá a abrir: costará 900.000 euros y las obras durarán siete mses
  4. Multado con 100 euros por bajarse del coche echar gasolina, que se ha encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  5. Un incendio por la noche calcina parte de la conocida Parilla Los Sauces en Avilés
  6. Es uno de los momentos más duros desde que abrimos', sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada
  7. Una comunidad de vecinos en Avilés denuncia vivir "encerrados" en su propia casa, unos escalones y un tramo de acera que ellos mismos tuvieron que reformar les separa de la calle: "Ni la ambulancia ni los taxis pueden pasar"
  8. Nueva pelea a la puerta de un after-hours de la calle La Luna de Oviedo: tres detenidos, uno de ellos con un machete, tras enfrentarse a plena luz tras una noche de farra

Avilés proyectará en la Casa de la Cultura el documental "Dolores Ibárruri. Pasionaria", que recuerda a quien fuera símbolo de la lucha obrera

Avilés proyectará en la Casa de la Cultura el documental "Dolores Ibárruri. Pasionaria", que recuerda a quien fuera símbolo de la lucha obrera

Ayuda para conciliar: abre el plazo de inscripciones para el campus infantil de Semana Santa de Salas

Ayuda para conciliar: abre el plazo de inscripciones para el campus infantil de Semana Santa de Salas

Los asturianos, los segundos que menos esperan en España para ver el médico de cabecera: cinco días y medio

Los asturianos, los segundos que menos esperan en España para ver el médico de cabecera: cinco días y medio

Las excepcionales imágenes del cielo de Asturias durante la noche: unas auroras boreales con un tono azul muy difícil de captar

Las excepcionales imágenes del cielo de Asturias durante la noche: unas auroras boreales con un tono azul muy difícil de captar

Multitudinario adiós a Bernardo Gutiérrez, leyenda del comercio local de Oviedo, en San Juan el Real.

Multitudinario adiós a Bernardo Gutiérrez, leyenda del comercio local de Oviedo, en San Juan el Real.

Los jóvenes filósofos analizaron en Langreo la "locura" de Don Quijote

Los jóvenes filósofos analizaron en Langreo la "locura" de Don Quijote

El Ayuntamiento de Siero alumbrará los accesos a una urbanización de Meres: “Era una petición vecinal de hace mucho tiempo”

El Ayuntamiento de Siero alumbrará los accesos a una urbanización de Meres: “Era una petición vecinal de hace mucho tiempo”

Dos anarquistas muertos mientras manipulaban un explosivo a las afueras de Roma

Dos anarquistas muertos mientras manipulaban un explosivo a las afueras de Roma
Tracking Pixel Contents