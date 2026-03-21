Ayuda para conciliar: abre el plazo de inscripciones para el campus infantil de Semana Santa de Salas

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las vacaciones llegan con ella. Por ello, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar, el Ayuntamiento de Salas ha dado inicio al plazo de inscripciones para el campus infantil gratuito que se celebrará en Pascua. En concreto, se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo y el 1 de abril en el colegio Chamberí.

En el campus podrán participar niñas y niños de 3 a 12 años, los cuales se dividirán en dos grupos de edad: uno infantil para participantes de 3 a 5 años y otro que acogerá a los de 6 a 12 años. El horario del campus dará comienzo a las 9.00 horas y finalizará a las 14.00 horas

Tal y como indica el Consistorio, las familias interesadas tendrán hasta el 25 de marzo para inscribirse. Estas solicitudes se deberán realizar a través del teléfono 667646700.

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"Con esta actividad pretendemos ayudar en la conciliación familiar durante los días no festivos en los que los niños no tienen colegio pero que siguen siendo laborales para los padres", declaró la vicealcaldesa y concejala de Infancia, Ana Pérez Feito, que detalló que, entre otras actividades, las niñas y niños que acudan al campus realizarán diferentes juegos, talleres de manualidades y actividades deportivas tanto en el interior del centro como en el exterior, siempre y cuando la climatología acompañe.