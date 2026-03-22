Los ríos de Salas reciben 25.000 nuevos alevines de trucha para facilitar el crecimiento poblacional

La sociedad de pescadores Las Mestas del Narcea realizó este viernes una nueva suelta de alevines de trucha en el Narcea y el Nonaya que, en esta ocasión, portaban el saco vitelino recién absorbido. En la última suelta, los peces contaban con esta "bolsa" para alimentarse durante los primeros días hasta poder hacerse con comida por sus propios medios. Además, la de este viernes fue una liberación especial, puesto que la sociedad la realizó con el alcalde de Salas Sergio Hidalgo, junto al alumnado del colegio de Cornellana con el objetivo de concienciar sobre "la importancia de los peces y de la pesca para el futuro de la comarca".

En total, Las Mestas del Narcea soltó más de 25.500 alevines de trucha en los ríos Narcea y Nonaya, unos 10.000 menos de los que se liberaron a principios del presente mes de marzo, cuando se llevó a cabo en diferentes puntos del cauce del río Nonaya. Ambas liberaciones se han realizado para comprobar la adaptación al medio por parte de estos animales en la etapa más temprana y, así, poder realizar controles poblacionales en el futuro.

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Tal y como detalló en su momento Kike Berrocal, presidente de la sociedad de pescadores, con estas pruebas se podría lograr que las poblaciones de truchas se vayan incrementando con el paso del tiempo, permitiendo que la pesca se realice de forma eficiente.