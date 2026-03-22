El Viso, el campo de tiro de Salas que "un grupo de amigos" recuperó para convertirlo "en un referente en Asturias"

Son las doce de mediodía y el campo de tiro de El Viso, en Salas, abre sus puertas. El sol ya brilla con fuerza, aunque la temperatura recuerda que es invierno. Poco a poco, los tiradores llegan a las instalaciones, reabiertas a mediados de enero. Allí ya están Óscar Manuel García y Cristina Villaverde, presidente y secretaria del club Salas Plato, entidad que pretende llevar a la instalación salense a acoger los mejores campeonatos de tiro al plato y convertirse en "un referente del deporte en Asturias".

Si bien el campo de El Viso, por el momento, tan solo abre los sábados, la afluencia durante estas primeras semanas de vida ha sido "un éxito". "Mucha gente se ha animado a venir. Tanto miembros de la antigua directiva como otras personas que no tenían experiencia y ya están tirando", señaló Óscar Manuel García, presidente del club y uno de los tiradores de más éxito. Sus inicios en este deporte, como el de tantos otros compañeros de disciplina, surgió por su afición a la caza y las ganas de seguir disparando fuera de temporada.

"Siempre me gustó la caza. Un día, unos amigos me invitaron a venir a Salas a disparar. Yo no tenía escopeta de plato, sino que vine con la de caza. Fue una experiencia que me encantó", declaró García, que empezó "a venir casi todos los fines de semana".

EN IMÁGENES: Así es una mañana de sábado en el campo de tiro de El Viso, en Salas / Christian García

Precisamente, esa "adicción" por las mañanas en el campo de tiro fue la motivación para volver a reabrir una instalación que llevaba en desuso varios años. "Tras la pandemia, en 2021, todavía se tiró algo, pero finalmente se acabó dejando", rememoró el presidente de Salas Plato, que explicó que, por ello "nos juntamos un grupo de amigos con la idea de volver a abrirlo para volver a juntarnos y disfrutar de un sitio que es muy bonito".

Espectacular entorno

Esto último, además, es uno de los factores más importantes que representan al campo de tiro de El Viso: su entorno. Y es que, tal y como señalaron algunos miembros, el gran punto a favor de la instalación es su orientación, la cual "te permite estar protegido del sol y, además, facilita la visibilidad del plato. Tirar aquí es un placer". Esto, como no dudaron en asegurar, convierte a El Viso en "uno de los mejores campos de Asturias".

Mientras tanto, los minutos van pasando y la actividad no cesa. En grupos de cinco tiradores, estos van rotando en los puestos de disparo, desde los que piden la salida de plato que intentan alcanzar para sumar puntos y convertirse en uno de los ganadores de la jornada.

Entre ellos Borja Areces, tesorero del club y otro apasionado del tiro al plato cuyo vínculo con el campo de Salas es especial. "Mi primer campeonato de tiro fue aquí, hace ya seis años", recordó Areces, que como el resto, destacó que "queríamos abrirlo porque era una pena que estuviese cerrado".

Complemento a la caza

Como García, el inicio de Areces nació desde la caza y sus ganas de seguir con la escopeta en las manos fuera de temporada. "Según acabó la caza en febrero, hace ya muchos años, decidí venir a probarlo. Mi padre ya tiraba desde hacía tiempo y, como lo ves en casa, le coges afición", señaló el tirador, que el año pasado logró alzarse como campeón absoluto de Asturias en categoría universal "con varias tiradas nacionales muy buenas". A ello sumó un tercer puesto en el campeonato de España por equipos además de subcampeón nacional en Granada. "Se les dio muy bien", afirmó García, quien tampoco despidió el año de vacío tras proclamarse campeón de Asturias en categoría Olímpico. A ellos, además, se les suma Óscar Argüelles, descrito como "el mejor" del grupo y que no pudo acudir a la cita con LA NUEVA ESPAÑA por estar en Toledo en una competición.

Todo ello se suma a un grupo que, como dicen, son "una gran familia". Cada sábado desde la apertura se reúnen todos y, en torno a la pista de tiro, aprovechan para pasar una jornada en compañía y comer todos juntos. "Con el tiempo queremos ir dando forma a las instalaciones. Que se pueda comer, hacer una parrillada... Que quien venga se sienta en casa", recalcó García, quien animó a toda persona interesada en adentrarse en el mundo del tiro al plato a que se acerque hasta El Viso: "Lo primero es la seguridad. El arma se maneja con precaución. Los nuevos tienen más nervios, pero con el tiempo se adquiere destreza. Horas de tiros, paciencia y disfrutarlo. Esa es la clave".

La presidenta de la Federación Asturiana de Tiro, Piedad González, acudió recientemente a las instalaciones y aplaudió su reapertura. "Todo lo que sea apoyar al deporte, especialmente cuando se trata de gente joven, es algo que nos hace estar encantados", señaló González, que señaló que el último año en Asturias fue "muy satisfactorio" gracias a las 501 altas federativas en todas las categorías, lo que ha permitido superar la barrera de los 4.000 federados hasta los 4.370 actuales.

Un calendario ambicioso

Con el objetivo de hacer de El Viso "una referencia" en Asturias, hay diferentes fechas fijadas en el calendario. La siguiente, el 18 de abril, coincidiendo con la feria de salmón de Cornellana. Además, se seguirá celebrando la tirada del bollo y, con más tiempo, "organizaremos algo coincidiendo con el mercado medieval".

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Todo ello, señalan desde Salas Plato, tiene un objetivo claro: recuperar el deporte en el concejo a la vez que se impulsa la evolución en el Principado hasta, con el tiempo, igualarse con otras regiones que tienen más tradición en esta modalidad. Y, de paso, erigirse junto al motor y la pesca en uno de los motores de atracción para Salas.