La crónica de la última jornada de fútbol salense: Dos victorias (una por goleada de 10 goles) y un empate

Fin de semana de muchos goles para el fútbol salense, cuyos tres representantes en la tercera categoría del fútbol asturiano lograron dos victorias y un empate. Destacó por encima de todos el encuentro que el Salas disputó en casa contra el San Fernando, farolillo rojo de la competición, al que le endosó un contundente 10-1 para afianzarse en 4.ª posición con 51 puntos. Por su parte, el Cornellana, se impuso 1-3 en La Toba (Avilés) contra el Llaranes B, afianzando su liderato y alcanzando los 59 puntos. La jornada finalizó con el empate a uno de La Espina en casa de La Caridad, que deja a los salenses en 11.ª posición con 23 puntos.

Victoria plácida del Cornellana en Avilés

El líder de la categoría, el Cornellana, se hizo con los tres puntos gracias a un 1-3 contra el Llaranes B en Avilés. El partido arrancó de forma positiva gracias a un gol de chilena de César en el minuto 3. Sin embargo, la felicidad duró poco para el Cornellana, que en el 14 vio como sus rivales igualaban el marcador. Aun así, en el 27, Álex volvió a adelantar a los visitantes y, con 1-2 en el marcador, los jugadores se fueron a vestuarios.

Un instante del partido de Cornellana contra el Versalles B. / CD Cornellana

"La segunda parte siguió en la misma tónica, hicimos cambios y, en el 33, Vena colocó el 1-3 definitivo", detalló Teresa Álvarez, seguidora del Cornellana, que señaló que "en el campo juegan once pero siempre contamos con nuestro jugador número 12 que es la afición". Esa buena sintonía entre jugadores y afición, señaló Álvarez, conforma un "tándem" que es "nuestro gran secreto junto con el trabajo y el esfuerzo".

De cara a la próxima jornada, el Cornellana se medirá contra el segundo clasificado de la liga, el Tapia, lo que será "un partido muy complicado que tenemos que afrontar con ilusión y optimismo".

Demostración de contundencia de Salas contra el colista

El Salas afrontó una jornada plácida en casa con la visita del San Fernando, colista de la categoría con tan solo 3 puntos. El objetivo, asegurar los 3 puntos para seguir en la lucha por el playoff, algo que se logró en apenas un cuarto de hora, tiempo que necesitó el Salas para trasladar el dominio en el juego al marcador. Sin llegar al ecuador del primer tiempo, los locales goleaban 3-0 y, al descanso, sumaron el cuarto tanto.

Once inicial del Salas. / Salas CD

Al regreso de vestuarios, el Salas mantuvo el listón muy alto. Con una presión alta, los jugadores lograban recuperar muchos balones y lanzar contragolpes certeros a partir de las bandas. Poco a poco, los goles empezaron a caer y, tras los 90 minutos, el encuentro finalizó con un contundente 10-1.

Roberto Balsera, entrenador del Salas, destacó que sus pupilos disputaron un partido "muy completo de principio a fin" y puso en valor que "el equipo supo competir los 90 minutos, jugando bien y generando ocasiones sin perder la seriedad defensiva". En conclusión, Balsera destacó el "buen momento" de la plantilla e instó a "seguir en esta línea".

La Espina alarga su racha invicta

Dos meses. Ese es el tiempo que lleva La Espina sin conocer la derrota después de haber logrado un meritorio empate en casa de La Caridad, club que se encuentra en 9.ª posición y aventaja en 14 puntos a los salenses. El gol de Rodri, en el 85, desató el jubiló de un club al que el cambio de año le ha sentado como un soplo de aire fresco.

"Rescatamos un trabajado punto de fe en un encuentro de máxima intensidad en el que ambos equipos nos dejamos la piel sobre el verde", destacaron desde La Espina tras el encuentro en El Este, campo al que los jugadores salieron "bien plantados" y "con la contundencia que exigía el guion". Esto permitió que los visitantes se adueñaran del balón, aunque las primeras ocasiones corrieron por cuenta rival.

Con el paso de los minutos, La Espina logró generar ocasiones a balón parado, aunque sin que el balón tocase la red. Con 0 a 0 ambos conjuntos se dirigieron a vestuarios y, tras el inicio de la segunda parte, La Caridad logró adelantarse en el marcador.

"No íbamos a bajar los brazos y nos vaciamos hasta encontrar recompensa", destacaron desde La Espina, que logró igualar el marcador gracias a un latigazo con el empeine de Rodri a pase de Kevin.

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"Con tablas en el marcador, tocó sufrir en el descuento, donde un Sergio imperial apareció al cruce para sellar un empate de puro coraje", apuntaron desde el club tras el encuentro, que permitió a La Espina superar los dos meses sin conocer la derrota.