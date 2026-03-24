El Ayuntamiento de Salas renueva su compromiso como "Ciudad amiga de la infancia" hasta 2029
La renovación de este prestigioso sello es "una gran alegría" para el Consistorio, que apuesta por "seguir trabajando y haciendo actividades con infancia y adolescencia"
El Ayuntamiento de Salas y Unicef Asturias sellaron recientemente la renovación del convenio que reconoce al municipio como "Ciudad amiga de la infancia", sello que otorga la agencia cada varios años. Esta renovación del convenio tendrá validez hasta el año 2029. En el acto participó el presidente de Unicef en el Principado, Ignacio Calviño, junto al regidor municipal, Sergio Hidalgo, y la vicealcaldesa y concejala de Infancia, Ana Pérez. Además, también acompañó en la firma la educadora y coordinadora de Servicios Sociales de Salas, Josefina González.
"Este reconocimiento requiere un trabajo previo de elaboración de un nuevo plan de infancia que acabamos de renovar", declaró Ana Pérez, que explicó que, en este nuevo documento, "plasmamos los objetivos que queremos llevar a cabo a lo largo de estos próximos cuatro años".
Sobre la renovación del convenio, Pérez confirmó que para el Consistorio "es una alegría y una satisfacción" puesto que "nos da la posibilidad y el impulso para seguir trabajando y haciendo actividades con infancia y adolescencia". Uno de los proyectos más recientes que ha llevado a cabo el equipo de gobierno en clave infancia fue la apertura del local juvenil, una reclamación de los más jóvenes del concejo.
En ese sentido, la edil destacó que la comunicación con los grupos de participación "es realmente importante" debido a que "es la manera de contactar directamente con ellos, de escucharles, conocer sus necesidades e intentar cumplir objetivos".
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