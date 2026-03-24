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Fiebre en Cornellana para visitar el milenario monasterio de San Salvador: "Es alucinante"

Unas 140 personas acudieron este fin de semana a la doble jornada de visitas guiadas a la abadía

Una visita guiada al interior del monasterio de Cornellana.

Una visita guiada al interior del monasterio de Cornellana. / Christian García

Christian García

Cornellana (Salas)

El monasterio de Cornellana, la joya arquitectónica milenaria del concejo, acogió este fin de semana dos nuevas sesiones de las altamente demandadas visitas guiadas. En esta ocasión, el número de participantes volvió a alcanzar los 140 entre las jornadas de sábado y domingo, tal y como ocurrió en las últimas visitas, lo que evidencia que "cada vez que se abren visitas guiadas al monasterio, la afluencia de visitantes es altísima".

"La abadía llama muchísimo la atención, la gente quiere conocerla", declaró el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez, que detalló que, tras la celebración de los mil años del inmueble, "mucha gente descubrió la existencia del monasterio y tienen ganas de verlo y conocerlo por dentro y es algo que se está sonando". Y esta fiebre por visitar el inmueble se está palpando: "Es exagerada la cantidad de gente que llama cuando se abren las visitas".

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Y es que, según comentó Bermúdez, en esta ocasión la convocatoria se publicó con apenas una semana de diferencia respecto a las visitas. Aun así, las reservas casi llenaron las plazas en apenas unas horas. "La palabra es alucinante", confesó el edil, que ya mira al mes de abril, el cual llega con la ansiada Feria del Queso y las celebraciones de Semana Santa, además de la Feria del Salmón de Cornellana.

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