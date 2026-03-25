El Ayuntamiento de Salas abre la inscripción para la escuela infantil "Pequenos": fechas clave y plazos a tener en cuenta

El calendario de presentación de solicitudes y de formalización de matrículas para la escuela infantil de Salas, "Pequenos", ya está confirmado. Tal y como ha resuelto la Consejería de Educación, las familias interesadas en solicitar plazas tendrán marcar en rojo el 14 de abril en el calendario, día en que da comienzo la presentación y registro de las solicitudes de admisión en los ayuntamientos. Este proceso estará abierto hasta el 24 de abril.

Un mes después, el 27 de mayo, se darán a conocer las listas provisionales de admitidos en primera opción así como los no admitidos. A partir de esa fecha y hasta el 1 de junio, las familias interesadas podrán presentar sus alegaciones a través del registro municipal del Ayuntamiento.

Posteriormente, el 10 de junio, se harán públicas las listas definitivas de admitidos y no admitidos y, el 25 de junio, se publicará el alumnado adjudicado en el resto de las opciones (si las hubiera) y las lista de espera definitivas.

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A partir de esa última fecha, las familias contarán con un plazo de una semana, hasta el 3 de julio, para formalizar la matrícula en la escuelina. En caso de que no se concrete la matriculación en el periodo habilitado, se considerará que se ha renunciado a la plaza.