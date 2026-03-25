El chef salense Luis Rubio, candidato al premio "Touche blanc" por su "impecable" trayectoria

El gastrónomo avilesino Carlos Guardado ha propuesto al Luis Rubio, cocinero del restaurante "El son del indiano" de Malleza (Salas) como candidato al premio "Touche blanc" por su "impecable trayectoria como cocinero y maestro de cocineros". El premio que entrega la cofradía Platos de Oro de Radio Turismo no es ajeno a Rubio, quien el año pasado recibió la Medalla de Oro de los Platos de Oro, galardón que habilita al chef para ser candidato al "gorro blanco". Sin fecha concreta por el momento, los premios se entregarán entre septiembre y octubre en Torremolinos.

El galardón, un gorro blanco típico de cocineros con pliegues, va personalizado para el ganador con el nombre del chef y del establecimiento, y es el único premio del certamen que no se entrega al restaurante, sino al jefe de cocina. A ello, además, se suma un diploma de reconocimiento. Por otro lado, este premio tiene una gran condición: para estar nominado, es necesario haber recibido con anterioridad la Medalla de Oro de los Platos de Oro, premio que Rubio y el restaurante recibieron el año pasado.

Formador de cocineros

"Desde la plataforma estamos muy contentos con la actividad de un restaurante en una zona rural tan bonita, el cual destaca por tener una gran calidad y trabajar con productos de cercanía", declaró Carlos Guardado, quien destacó la labor de Rubio como "maestro de cocineros", puesto que el chef de Salas imparte clases de cocina en la Escuela de Hostelería de La Felguera (Langreo).

En cuanto a las cualidades de Rubio, Guardado destacó que "lo más sorprendente de su trabajo" es "el equilibrio" que tiene el chef para aunar tradición "con un toque de modernidad". "Lo hace perfecto", confesó el gastrónomo avilesino. Además, Guardado puso en valor el cuidado con el que Rubio trabaja los productos de cercanía: "Se nota que es un cocinero que está pegado a la tierra pero que añade un toque de modernidad que se resume en sana y muy rica".

Noticias relacionadas

Los premios Radio Turismo son "los galardones nacionales más antiguos de la gastronomía de España", tras iniciar su andadura en 1984. En cuanto al "gorro blanco", la presencia asturiana no es excesiva pero cuenta con una gran presencia. Entre otros ganadores, destacan Beatriz Fernández, de Los Pisones o Miguel Ángel de Dios, de El Bodegón de Teatinos.