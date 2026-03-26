Las familias de Cornellana se instruyen para garantizar la seguridad de los menores en internet

Tener constancia de las páginas web que visitan los menores de edad, los perfiles con los que cuentan en redes sociales y, ante todo, con quién se relacionan a través de la red, son algunas de las principales preocupaciones de madres y padres hoy día. Por este motivo, y con el objetivo de orientar las familias, el telecentro de Cornellana acogió este miércoles una charla centrada en la protección de menores en internet que se focalizó en el uso e impacto que tiene en los más pequeños.

"Las familias reciben muchas charlas de ciberseguridad y nosotros lo que hacemos es ver si están realmente aplicando la información que reciben y, sobre todo, conocer qué problemáticas se encuentran", comentó Manuel Martín, que impartió la ponencia acompañado por Juan Mondéjar, ambos miembros de Ruraltic, un programa de voluntariado impulsado por Inemco, empresa pública perteneciente al Ministerio de Transportes, el cual que viaja por los núcleos rurales impulsando el conocimiento online de sus residentes. Precisamente, Salas es uno de los concejos más activos de España en este programa, al que se ha inscrito en cinco ocasiones para que los voluntarios ofreciesen ponencias en Salas, Cornellana y La Espina.

En cuanto a la charla, Martín detalló que la forma que tienen de acercarse a las familias es "hablar con ellos a nivel suelo". Es decir, tratar temas que preocupan a madres y padres, como el acceso a la pornografía y su impacto en conductas machistas, de forma que sea sencillo interpretar patrones y conductas.

Al fondo, de pie, Juan Mondéjar y Manuel Martín, ponentes de la charla, junto a asistentes a la ponencia. / M. M.

En ese sentido, los voluntarios de Inemco explicaron que algo clave que las familias deben aplicar es prestar atención a la actividad de sus hijas e hijos, puesto que "en muchas ocasiones se tiende a pensar que un niño, sentado en un banco solo con el móvil, está solo, pero realmente tiene un mundo entero dentro de ese dispositivo". Por ello, Martin apuntó que existe "una falsa sensación de soledad" por la los padres "no son del todo conscientes" que sus hijas e hijos "crean una vida paralela en internet de la que sus madres y padres no son conscientes en ningún momento".

Por ello, entre algunas medidas que acometer, Martín y Mondéjar señalaron la implementación del control parental en los dispositivos electrónicos, una herramienta que, confirmaron, "se emplea en muy pocas ocasiones". A ello, además, se suma el hecho de que en muchos casos, son muchos los menores que, pese a no tener redes sociales, "acaban haciendo uso de las de sus padres en sus propios dispositivos".

De este modo, los ponentes explicaron que el primer paso para trabajar la seguridad de los menores en internet es que "los padres se responsabilicen". "Muchas veces son los propios padres quienes no dan un buen ejemplo y son los primeros que abusan del teléfono. Si los padres se responsabilizan, si dedican un poco de tiempo a realizar actividades con sus hijos, seguramente se reduzca el tiempo de pantalla", enfatizó Martín.

Por otro lado, Mondéjar también puso sobre la mesa la disparidad de conocimientos tecnológicos. "Recientemente, tuvimos el caso de un padre que tenía un móvil de 150 euros, con el que se manejaba malamente, mientras su hijo tenía otro de alta gama. Es muy difícil que un padre o una madre sea capaz de controlar a sus hijos si tienen herramientas mucho más avanzadas que sobrepasan sus conocimientos", apuntó.

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Todo esto concluyó en varias propuestas, entre las que Martín resaltó una de sus favoritas: dar confianza a la hora de usar los dispositivos a cambio de realizar actividades de ocio alejadas de la pantalla. "Si el niño tiene una hora de móvil al día, pero ha hecho los deberes o ayuda en las tareas del hogar, les podemos premiar con más tiempo de teléfono para un uso útil", concluyeron los ponentes.