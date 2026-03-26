Salas ayuda a conciliar durante la Semana Santa: estas son las actividades previstas para los más jóvenes de Salas
Al campus gratuito previsto para la Pascua se suman otras propuestas como una excursión a Arriondas y talleres educativos
El concejo de Salas sigue con los preparativos de la Semana Santa. A las actividades propias de la festividad, se suman las iniciativas centradas en los más pequeños, quienes en estas fechas no tendrán clases. Por eso mismo, se están sucediendo las convocatorias para facilitar la conciliación familiar de las madres y padres.
La pasada semana, el Ayuntamiento de Salas dio inicio al plazo de inscripciones para el campus infantil gratuito de Pascua, que se celebrará los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Ahora, el Consoistorio ha ampliado la oferta de ocio para la Semana Santa, concretamente con el anuncio de una excursión a Cangas Aventura, el parque de aventuras ubicado en Arriondas, que tendrá lugar el 31 de marzo.
Esta actividad, que ha sido escogida por los miembros del grupo de participación adolescente e infantil, ofrecerá una jornada de diversión entre las tirolinas y obstáculos que se encuentran en plena naturaleza.
Para participar, las familias interesadas podrán inscribirse a través del teléfono 667646700 hasta el viernes 27. Se podrá reservar plaza para menores nacidos entre 2008 y 2013 y, para que se lleve a cabo, será necesario que el grupo cuente con al menos 25 participantes. El precio de la actividad es de 20 euros e incluye comida en el centro comercial Parque Principado y desplazamiento gratuito en autobús.
En cuanto a las salidas, estas serán a las 9.00 horas desde La Espina; a las 9.15 horas desde Salas; y desde Cornellana a las 9.30 horas.
Talleres educativos en Pascua
Al campus y a la excursión durante la Semana Santa, se le suman talleres educativos en el concejo. Concretamente en la calle de la Pola, en la villa salense, donde se celebrará el taller "Animal-bots", que arrancará el 30 de marzo y se prolongará hasta el 3 de abril para niñas y niños de entre 6 y 14 años.
En estos talleres se trabajará robótica, programación y actividades STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). En concreto, de 9.00 a 13.00 horas se celebrarán mañanas de construcción y programación de robots, mientras que las tardes, de 15.00 a 17.30 horas, se dedicarán a actividades digitales.
Para participar, es necesario contactar a través del teléfono 686850749 o a través del correo electrónico info@techlabkids.com.
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