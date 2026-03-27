Soledad, ansiedad y depresión: así responde el Teléfono de la Esperanza a miles de llamadas cada año y así se cuenta en Salas
Este recurso, cuya difusión se incluyó en las Jornadas de la Salud salenses, atendió en 2025 casi 10.000 llamadas vinculadas a diferentes problemáticas de salud mental
Raquel Collada, técnico de proyectos de la asociación Teléfono de la Esperanza de Asturias (el 717), impartió este jueves una ponencia en el marco de la novena edición de las Jornadas de Salud de Salas. En ella, Collada dio cuenta de la labor que se lleva a cabo en el Teléfono de la Esperanza, la cual se centra en la prevención y promoción de la salud emocional las 24 horas del día los 365 días de año. Se trata de un servicio de atención que lleva vigente medio siglo en el Principado.
"Este teléfono está disponible para todas aquellas personas que están pasando por cualquier tipo de crisis emocional", declaró Collada, que explicó que, entre otros recursos, se pone a disposición de los usuarios atención individualizada con psicólogos voluntarios, talleres y sesiones grupales.
El Teléfono de la Esperanza, tal y como apuntó Collada, está conformado por un equipo de voluntarios que, tras haber recibido una formación por la asociación, está especializado en la acogida y escucha activa de las personas que hacen uso del teléfono.
Solo en 2025, el Teléfono de la Esperanza atendió 9.474 problemáticas telefónicas, entre las que se incluyeron casos de soledad, ansiedad, depresión y tentativas suicidas. Además, tal y como apuntó Collada, la atención a usuarios jóvenes ha crecido en los últimos años, especialmente a través del servicio chat.
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