Más allá de la esterilla: Salas descubre los beneficios del yoga para la vida diaria

"El yoga no es sentarse, hacer "omm" ni posturas imposibles que se ven en Instagram. El yoga es algo que podemos aplicar en nuestro día a día independientemente de nuestro estado de ánimo". Juan González es instructor de yoga en el centro de bienestar y crecimiento "Iride", de Grado. Este viernes, González participó en la novena edición de las Jornadas de Salud de Salas con el taller "Introducir el yoga en tu día a día, herramienta para vivir mejor".

"El yoga se puede practicar en momentos de ansiedad, tristeza o enfado mediante diferentes técnicas de respiración que nos ayudarán a calmarnos", declaró González, que explicó que esta disciplina originaria de India también tiene efecto en nuestro movimiento y capacidad de flexión. De hecho, lejos de algunos pensamientos, González afirmó que el yoga "es una actividad muy positiva para que la gente joven no pierda capacidades con los años".

Flexibilidad y fuerza son dos de los principales beneficios que aporta el yoga, sin embargo, "va más allá" puesto que "tiene una carga mental muy grande". Y es que los ejercicios de meditación, lejos de ser simples ruidos que se realizan en determinadas posturas, son aplicables a una gran variedad de situaciones del día a día que causan estrés en nuestro cerebro. "No es solo hacer dos horas de yoga a la semana. Por ejemplo, en atascos, podemos aplicar las técnicas aprendidas para alcanzar un estado óptimo", apuntó.

Y es que el apartado mental y psicológico es el gran olvidado. De hecho, tal y como confirmó González, "la gran mayoría de participantes vienen pensando en el físico". Aun así, y pese a que los principales intereses y preocupaciones son "dolores articulares o el deseo de ganar flexibilidad", poco a poco van apareciendo problemas de estrés, de ansiedad e incluso de ira "ocasionada por los picos de estrés que padecemos a diario".

Una de las claves, apuntó González, es que "cada vez más" los profesionales de la salud, especialmente en atención primaria, estarían animando a sus pacientes a probar nuevos métodos para cuidar su salud mental, entre ellos el yoga. "Hemos tenido casos de personas que llegan con la mente acelerada, con la necesidad de parar y de tener herramientas para desconectar. El yoga ayuda a controlar el bucle mental y salir de él", aseguró González.

Por otro lado, González puso el foco en la disparidad de practicantes de yoga, disciplina en la que las mujeres son la inmensa mayoría. En concreto, apuntó a que, de cada diez, tan solo un participante es hombre. "Los hombres siguen decantándose mucho por entrenar músculo y fuerza, por lo que muchos no paran en esa otra parte, muy interesante, que es la flexibilidad", enfatizó González, que recordó que "está bien que el músculo sea grande y fuerte, pero una persona debe ser flexible".

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Y es que el desconocimiento, teorizó González, ha podido llevar a pensar que los beneficios del yoga se reducen a las mujeres. "El yoga aporta los mismos beneficios a una mujer que a un hombre. El problema es el desconocimiento. Cuando ha venido un hombre a probar, terminó satisfecho y ha repetido. Hay que entender que con el yoga, además de flexibilidad y meditación, también aporta un gran ejercicio físico que también se traduce en fuerza", concluyó González.