Así es como puedes hacerte con un boleto para la gran cesta de Semana Santa de la Hermandad de Cristo Yacente

La Hermandad de Cristo Yacente tiene la mirada fija en la Semana Santa. Dentro del calendario de celebraciones, la entidad reservó, como en años anteriores, el día 5 de abril para realizar el sorteo de su gran cesta de Pascual, la cual "no ha parado de crecer" en las últimas semanas gracias a la colaboración de numerosos comercios del concejo.

Tal y como indicó la hermandad, los interesados podrán obtener su boleto de participación a cambio de una donación de dos euros. Estos pueden adquirirse en establecimientos colaboradores de Salas, Cornellana y La Espina.

Actualmente, la cesta está valorada en más de 1.000 euros y cuenta con todo tipo de regalos. Además de los típicos (dulces, botellas de vino, productos gastronómicos...), la cesta incorpora innumerables productos y servicios. Y es que la hermandad ha logrado que el concejo se vuelque y aporte, entre otras, productos de mantenimiento de vehículos, ropa, accesorios, vales de estética e incluso electrodomésticos.

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"Es una cesta completísima y el ganador se conocerá con el cupón de la ONCE del domingo de Pascua", declaró Leonor Muñiz, hermana mayor del Cristo Yacente, que añadió que ese mismo día se entregará el bollo a los cofrades de la hermandad. Esta entrega se realizará tras la misa de doce en la iglesia de Cornellana.