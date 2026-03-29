El Cristo Yacente, la hermandad que busca "hacer iglesia" en Salas, ya está lista para la Semana Santa

Este próximo domingo 29 de marzo arranca de manera oficial el calendario de la Semana Santa 2026. En Salas, las celebraciones arrancarán en abril, el día 2, y se prologarán hasta el día 5 de la mano de la Hermandad del Cristo Yacente, entidad fundada en febrero de 2024 y que, tras dos años de actividad, cuenta con un estado de salud absoluto y tiene un objetivo claro: "Hacer iglesia en todo el concejo".

"Vamos despacio, pero con pasos seguros. Cada año se ha ido incorporando gente nueva, aunque lo que se echa de menos es más juventud", declaró la hermana mayor, Leonor Muñiz, quien detalló que la cofradía cuenta actualmente con 238 integrantes tras apenas dos años de vida. Este crecimiento, sin embargo, se ve empañado por la escasez de miembros que aporten aire joven y que protagonicen el relevo generacional dentro de unos años. Aun así, la hermana mayor se muestra comprensiva: "Al final, estamos en una zona rural en al que la población joven no abunda mucho y los que están, es normal que opten por otras opciones de ocio".

Alejandro Sanzo, Nati Pérez, Mar Álvarez y Leonos Muñiz, junto al Cristo Yaciente. / Christian García

De todos modos, la aparente escasez de miembros jóvenes no frena a una cofradía que nació de la necesidad de volver a sacar las imágenes a la calle, algo que dejó de hacerse hace cuatro décadas de la mano del párroco de entonces, Luis Rodríguez. Precisamente, la propia Leonor Muñiz ejerció como la última porteadora de la Virgen de la Dolorosa antes de que se interrumpiesen las procesiones, que continuaron en el interior de la iglesia de Salas.

Con la llegada de Alejandro Sanzo, actual párroco del templo religioso, se puso en marcha la maquinaria para que el concejo volviese a vivir los pasos en las calles de la villa, aunque la pandemia de coronavirus interrumpió los trámites de forma temporal.

El nuevo medallón de la hermandad. / Christian García

"Él fue quien se puso en contacto con los vecinos, muchos de los cuales colaboraron con él y celebraron la primera procesión del Viernes Santo en 2023", apuntó Muñiz, quien, junto a algunos de esos feligreses, decidieron poner en marcha la nueva hermandad salense, la cual es definida como "una gran familia".

"Todo surgió en un bar. Alguien me preguntó cómo se podía hacer para que Salas tuviese más vida en Semana Santa. Mi propuesta fue hacer una procesión en Viernes Santo porque contábamos con lo necesario para ello", destacó Sanzo, quien entonces se puso en contacto con la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, quienes "vinieron a ayudarnos" para sacar la iniciativa adelante.

Las nuevas balconeras que adornarán algunas viviendas de Salas. / Christian García

"La procesión fue, en mi opinión, bastante bonita. Mi idea era crear una hermandad sin cargos, que todos pudiesen colaborar, pero finalmente vimos necesario constituirla con sus estatutos y sus normas", apuntó el párroco.

Entre ese colectivo, además de la actual hermana mayor, se encontraban Mar Álvarez, vicehermana mayor, y Nati Pérez, vocal, quienes se volcaron en la creación de la cofradía para, además de participar en los actos religiosos, ser una pata más de las actividades que se desarrollan en Salas. "Como creyentes que somos, procuramos asistir a todas las iniciativas que se celebran", apuntó Álvarez. Este año, la hermandad participó en la cabalgata de Reyes, algo que fue "muy emotivo y enriquecedor" para sus miembros.

Ambas, aseguraron que "era importante que Salas contase con una hermandad" para dar continuidad a las tradiciones. "Yo siempre recuerdo, siendo niña, que la procesión era algo que encantaba en el pueblo y aún sigue apasionando a los mayores", añadió Pérez.

Las imágenes, un tesoro parroquial

La Colegiata de Santa María La Mayor cuenta con cuatro imágenes que son todo un tesoro para el patrimonio del concejo. La más antigua es la del Jesús Nazareno, que data del siglo 18 (cuenta con más 300 años de antigüedad"). Por otra parte, con más de un siglo de historia están la Virgen de la Dolorosa, el Cristo Yacente (que da nombre a la hermandad) y el Cristo crucificado. Esta última, además, ha sido recientemente intervenida debido a un problema de polillas que afectó a la cruz. Además del cambio de símbolo, se sometió a la imagen a una "profunda limpieza" que la ha dejado impoluta para la Semana Santa.