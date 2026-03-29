Salud bajo control: las Jornadas de Salud de Salas ponen el foco en la importancia de vigilar la presión arterial
Esther Francos, de la Farmacia Fuertes de la capital de concejo, recomienda chequeos periódicos con independencia de la edad
Llevar un control del estado de salud es una práctica que, con el paso de los años, se vuelve común. Ejercicio moderado, alimentación equilibrada y, ante todo, chequeos periódicos para corroborar que todo funciona de forma correcta en nuestro interior. Estos días, en Salas, se celebra la novena edición de las Jornadas de Salud, motivo por el cual, además de ponencias y talleres, las farmacias del concejo han decidido sumarse a la iniciativa. Es el caso de la farmacia Fuertes, en pleno casco histórico, en cuyo interior se anima a clientes y vecinos a medirse la tensión y comprobar su peso para evaluar su estado de salud.
"El control de la presión arterial es muy importante para prevenir muchas enfermedades que tienen riesgo cardiovascular", declaró la farmacéutica Esther Francos, quien destacó que se trata de un proceso "muy sencillo" y que, pese a que se recomienda especialmente pasados los 50 o 60 años, "sería muy positivo controlarlo a cualquier edad".
En su opinión, Francos comentó que se recomienda realizar estas revisiones cuando la persona siente dolores de cabeza, mareos, taquicardias o un malestar general "que no saben muy bien a qué achacar". En ese sentido, la farmacéutica explicó que en el establecimiento se realizan los controles "para tratar de averiguar si la presión arterial puede ser uno de los motivos causantes del malestar".
En cuanto al conocimiento y preocupación de la población sobre su presión arterial, Francos comentó que "sí que hay gente a la que le preocupa" y que acuden de forma asidua a la farmacia para que sean los propios profesionales quienes realicen el examen. En ese sentido, Francos señaló que no solo las personas con riesgos cardiovasculares deberían controlar su presión arterial, sino que también las "personas sanas" deberían hacerlo "de vez en cuando" puesto que "es un problema silencioso" del que no se tiene noticias hasta que se examina y que en ocasiones puede requerir medicación.
"Vivir con la tensión elevada puede conllevar riesgos para otras enfermedades cardiovasculares. La gente que ya sabe que la tiene y que ya cuenta con medicación, tiene que seguir midiéndola para averiguar si realmente el tratamiento está funcionando o si es necesaria una modificación", concluyó Francos.
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