Javier Balsera, presidente del Salas: "Este club es para la gente del pueblo, aquí hay que pensar en los de casa"

Javier Balsera es el presidente del Salas Club Deportivo, equipo de fútbol de la capital del concejo que tiene como sede el campo El Zaguán, instalaciones a las que Balsera dedica la inmensa mayoría de su tiempo libre. Este año, cumple seis como cara visible del club y tiene decidido dar un paso al lado. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer, un campo que cuidar y un ascenso que lograr. Balsera atiende a LA NUEVA ESPAÑA antes de que el Salas afronte el momento clave de la temporada en busca de un puesto en el playoff.

-Parece que fue ayer cuando arrancó la competición y solo quedan seis jornadas ¿Cómo ve el transcurso de la temporada hasta este momento?

-Bien, no me puedo quejar, hasta ahora fue una temporada bastante buena, aunque nos faltó un poco de suerte. Un partido de, por ejemplo, los dos de Cornellana y el resto en principio bien. Hay cuatro equipos para mí muy claros, que son Cornellana, Tapia, Versalles y Salas, que esos van a estar sí o sí en play-off. Y el Cornellana para mí está subido, como gana el domingo está ya ascendido. Y después, bueno, bien, el equipo está bien y bueno, más nada, no sé qué más decirte.

-El club cerró la temporada pasada con el descenso. ¿Se esperaban que el playoff estaría tan caro?

-Personalmente, yo pensaba que nos iba a ir mucho mejor, que no iba a estar todo tan justo. Tenía muchas esperanzas en acabar primeros y asegurar el ascenso directo.

-¿Le ha sorprendido un poco el nivel de la categoría?

-Sí, yo he jugado al fútbol toda la vida y ahora mismo no tiene nada que ver aquellos años. La diferencia es abismal. Yo jugué en Preferente 8 años aquí en Salas y hoy pensar que el club esté en esa categoría es muy complicado de imaginar. El nivel cada vez sube más. Lo que pasa es que el fútbol ha cambiado. Ahora está muy profesionalizado todo, todos los equipos te saben presionar… Esto cambió mucho.

-Restan seis partidos. ¿Cómo ve el cierre de temporada?

-Nosotros no podemos perder un punto. Ya es muy complicado que optemos a ser primeros y no creo que el resto de rivales pinchen mucho porque tampoco hay muchos enfrentamientos directos. Yo espero quedar segundo o tercero. Nos quedan Los Campos y Pillarno en casa y, sin menospreciar a nadie, el resto de rivales son más asequibles. Aun así, cerramos en La Caridad, que es un equipo que no se nos da bien.

-El final de la temporada supone también el final de su mandato como presidente. Ascender sería un cierre redondo, ¿no?

-Hombre, por supuesto. Ascendimos el primer año que lo cogí y bajamos el año pasado. Espero poder despedirme con un ascenso.

-¿Qué valoración hace de sus seis años como presidente?

-En general hago una valoración positiva. Cuando cogí el club, había algo más de cincuenta críos, además del regional. Hoy tenemos casi cien críos y el primer equipo. Casi el doble. Me quedo con eso. Por otro lado, faltaron algunas cosas en el apartado institucional. Se nos prometió un campo sintético pero no se hizo. Pero yo ya doy mi ciclo por concluido.

-¿En qué debe centrarse la próxima directiva?

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-Cuando empecé, el objetivo eran los críos. Mi objetivo no es el regional. No puedo hipotecar todo el club para el primer equipo. Muchos equipos están hipotecados pagando sueldos enormes, pero esa no es mi política. Aquí tenemos que centrarnos en los críos. No me obsesiona que el primer equipo ascienda a la máxima categoría posible. Este club es para la gente del pueblo. Si luego no hay gente que pueda entrar en el club, como nos pasó cuando se fundaron La Espina y Cornellana, pues ya traeremos a alguien de fuera. Pero aquí hay que pensar en los de casa. Esa es mi política.