La Espina y el Salas firman las dos victorias de la jornada, mientras que el Cornellana cae frente al segundo de la tabla

Dos victorias y una derrota conforman el resultado de la última jornada de fútbol en Salas. Tanto La Espina como el Salas se impusieron en sus partidos, mientras que el Cornellana cayó frente al segundo de la tabla, el Tapia, que solo está a un punto de diferencia.

"El de este domingo en Vistalegre no era un partido vital ni decisivo, pero sí que era muy importante cara a nuestras aspiraciones de ascenso directo. Nos enfrentábamos al Real Tapia, segundo clasificado y máximo candidato a disputarnos la primera plaza al final de temporada. Una victoria nuestra les alejaba a siete puntos, y una victoria del Tapia les colocaba a un punto, y metidos de lleno en la pomada", señala el presidente del Cornellana, Michel Prieto, que refiere un partido "intenso y trabado, con muy pocas ocasiones de gol".

Un momento del partido del Cornellana. / R. T. C.

"El Tapia transformó un penalti en el minuto 11 de partido, y el marcador ya no se movió. La afición repondió a la llamada del equipo y llenaron la grada de Vistalegre con presencia de más de medio millar de aficionados que no dejaron de animar en ningún momento. El Tapia acudió con una buena representación de unos cien seguidores que también dieron colorido al partido", añade Prieto, que explica que los de Cornellana ya están centrados en el próximo encuentro frente al Raíces sabedores de que "no podemos fallar".

"Seguimos siendo líderes con un punto de ventaja sobre el Tapia, tres sobre el Versalles y cinco sobre el Salas, por lo que seguimos dependiendo de nosotros mismos de cara a nuestro objetivo", concluye Prieto, que hace suyo el lema del Cholo Simeone de ir "partido a partido".

El "once" inicial del Salas. / R. B.

"Victoria justa"

Por su parte, el Salas se impuso por 1-3 al Raíces y figura en cuarta posición con 54 puntos, a cinco puntos del Cornellana. El entrenador del Salas, Roberto Balsera, explica que el partido disputado el sábado fue un encuentro "muy serio en un campo siempre difícil". Y añade: "No estuvimos cómodos en los primeros minutos pero poco a poco nos fuimos haciendo con el control del encuentro, llegando al descanso con 0-1. Tras encajar el empate en la reanudación seguimos dominando el partido hasta conseguir una victoria justa".

Por último, los de La Espina también firmaron una cómoda victoria 3-1 frente al Llaranes, alargando así su racha de partidos invictos.

Cuenta el club que les costó arrancar pero, tras el primer gol, "nos crecimos y fuimos haciéndonos con el control, obligando a intervenir al portero avilesino en numerosas ocasiones". Justo antes del descanso lograron el segundo gol y, tras la parada, salieron dispuestos a "sentenciar" el encuentro. No pudo ser tan rápido y marcaron primero los del Llaranes, un gol que "les dio vida y apretaron en busca del empate". Sin embargo, en el último minuto, los de La Espina anotaron el tercero de la jornada.

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"Seguimos creciendo, seguimos sumando y, sobre todo, seguimos haciendo del Nuevo Ranón nuestro fortín", añaden. No en vano, ya llevan nueve jornadas sin conocer la derrota en casa.