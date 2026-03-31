Una subida de tensión paraliza la actividad en el centro de salud de Salas

Jornada complicada en el centro de Salud de Salas debido a un fallo en el sistema eléctrico del edificio. Tal y como ha indicado el Ayuntamiento, el ambulatorio sufrió una subida de tensión que está provocando molestias y retrasos en el transcurso de la mañana.

En concreto, este problema eléctrico ha dejado inutilizados los sistemas informáticos de acceso a los historiales clínicos de los pacientes. Del mismo modo, la subida de tensión ha afectado también a la línea telefónica, por lo que actualmente no se pueden formalizar citas.

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Desde el Ayuntamiento de Salas se comunicó que actualmente se está trabajando para resolver la incidencia lo antes posible, motivo por el cual, para no colapsar el centro de salud, se insta a los vecinos del concejo a no acudir al ambulatorio salvo en caso de urgencia. Por este motivo, si la situación lo requiere, se solicita a los pacientes a contactar con el 112.