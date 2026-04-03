La Colegiata de Salas se engalana con una ofrenda floral al Altísimo: flores de variadas colores y laurel para embellecer el templo

La Colegiata de Santa María la Mayor, de Salas, disfrutó este Jueves Santo de una tarde de engalanamiento a cargo de la Hermandad del Cristo Yacente, cuyos integrantes, junto a vecinos del concejo, adornaron el monumento del Altísimo con flores y plantas que permanecerán unos días en el templo salense.

La iniciativa, que arrancó en 2022, cumple ya cinco años con una dedicación absoluta por parte de los feligreses de Salas, quienes hicieron acopio de flores de sus propias viviendas, jardines o de floristerías para rendir homenaje al Altísimo.

Nati Pérez colocando flores en la ofrenda al Altísimo en Salas. / Christian García

Convocados por la Hermandad de Cristo Yacente, los feligreses salenses respondieron con ánimo, fe y entusiasmo a una iniciativa que ha calado entre pequeños y mayores. "Por la mañana ya comenzaron a llegar las primeras flores", comentó Mar Álvarez, vicehermana mayor de la cofradía, que detalló que la ofrenda se completó con pan y vino.

"A la gente le pedimos colaboración y han respondido, sin duda", apuntó Álvarez, que detalló que, entre las plantas, destacaban las calas, aunque "se admite cualquier especie que se traiga". También se dio protagonismo al laurel "típico de Salas" para complementar las flores.

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La ofrenda floral se llevó a cabo instantes antes de la primera celebración de la procesión del Silencio en Jueves Santo, un hito "especial" para la Hermandad de Salas, que trabaja para lograr que la Semana Santa siga creciendo en el concejo.