La empresa griega Metka Egn abandona el proyecto de baterías en Salas tras la oposición vecinal y ecologista
La plataforma ciudadana celebra que la empresa haya puesto fin a la instalación proyectada en Casazorrina, la primera autorizada en Asturias
Punto y final para el proyecto "Bess Zorrina", propuesto por la empresa griega Metka Egn en 2022, para la instalación de un parque de baterías de almacenamiento en Casazorrina, parroquia de Salas. La instalación, que ya contaba con los permisos de acceso y el derecho de conexión desde 2023 y que fue el primer parque de baterías que recibió autorización para su instalación en Asturias, se encontró con la oposición de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, que ha mostrado su satisfacción por la desestimación de la infraestructura.
A mediados del pasado año, el proyecto "Bess Zorrina" vio como la plataforma ecologista presentó alegaciones a su desarrollo, a lo que posteriormente se sumó una movilización ciudadana que puso en duda el futuro del parque de baterías.
Desde la Coordinadora Ecoloxista, que ha contado con el apoyo vecinal, se argumentó que la principal razón para oponerse al proyecto de baterías fue la "escasa distancia" entre los contenedores, las viviendas e, incluso, las explotaciones ganaderas de la parroquia. En ese sentido, los ecologistas alegaron que esta cercanía conlleva "una fuerte contaminación electromagnética" tanto para los residentes en la zona como para los animales.
En concreto, la Coordinadora, a través del comunicado emitido tras el desistimiento de la empresa helénica, afirmó que una exposición "excesiva" a los campos electromagnéticos "aumenta el riesgo de leucemia en adultos y cáncer de mama o cerebral".
A ello, también se sumó el riesgo al que se expondría Casazorrina en cuanto a fugas térmicas o incendios que causarían "consecuencias irreversibles" para el medio ambiente y para los humanos residentes en las proximidades. "Es inadmisible su instalación próxima a núcleos de población, lugares de interés medioambiental y zonas protegidas", abundó el comunicado de los ecologistas, que detalló que las sustancias emitidas en caso de incendios son "irritantes, corrosivas y tóxicas".
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