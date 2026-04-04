La procesión de Santo Entierro de Salas se convierte en una gran cita de fe y unidad en el concejo

Salas encaró este viernes la recta final de la Semana Santa local con la procesión de Santo Entierro, una marcha nocturna que rompió con todas las expectativas debido a la participación de cerca de trescientos feligreses del concejo. La masiva asistencia dejó un sabor de boca "maravilloso" en la Hermandad del Cristo Yacente, fundada a principios de 2024 y que avanza poco a poco pero con consistencia.

La procesión del Santo Entierro arrancó en hora, a las diez de la noche, tras la celebración de los Santos Oficios. A la llamada respondieron cientos de vecinos salenses llegados de diferentes parroquias. Además de la capital del concejo, también se sumaron numerosos feligreses de Cornellana y La Espina, parroquias donde la Hermandad busca "hacer iglesia" y que los vecinos de estas poblaciones se sientan "parte de una hermandad que es para todo el concejo".

Un instante de la procesión de Viernes Santo en Salas. / Hermandad del Cristo Yacente

La marcha dio inicio en el pórtico de la Colegiata de Santa María La Mayor, desde donde las imágenes del Cristo Yacente y de la Virgen Dolorosa partieron hacia la avenida Galicia. Desde allí, la comitiva de cofrades y feligreses continuó por el puente que cruza el Río Nonaya y de allí tomó rumbo a la calle de la Pola para enfilar la plaza Príncipe de Asturias y regresar a la colegiata a través de la calle Pinón de la Freita.

A lo largo del recorrido, el Cristo Yacente y la Dolorosa estuvieron escoltados por una veintena de cofrades de luto que portaban velas, lo que junto a la nocturnidad añadía una atmósfera de solemnidad "especial". Junto a las imágenes, desfilaban también cuatro reservistas de la Asociación Ares: los sargentos primeros Umberto Martínez, Jesús Suárez y Alberto Alonso, y el capitán Benigno Maujo.

A diferencia de año pasado, cuando la procesión se vio interrumpida por la climatología adversa, en esta ocasión no hubo ningún problema para su correcto desarrollo. "La participación ha sido masiva. Se nota que la gente tenía ganas de participar", apuntó Leonor Muñiz, hermana mayor de la cofradía, que destacó que este año "ha habido mucha gente nueva", especialmente de Cornellana y La Espina. "La hermandad no solo es de la villa de Salas aunque naciera aquí. Está abierta a todo el concejo, para todos los residentes", añadió Muñiz, que se mostró encantada con el resultado de la procesión: "Con la oscuridad de la noche y tan solo iluminada por las velas... Ha sido muy emocionante y emotivo".

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Esta noche, Salas celebra la Vigilia Pascual, que dará inicio a las 22.00 horas, mientras que mañana, Domingo Santo, se celebrará la Pascua a partir de las 12.00 horas, a cuya finalización se hará entrega del bollo a todos los cofrades al corriente de pago.