El concejo de Salas celebra el éxito de su Semana Santa con la Vigilia Pascual y la entrega de bollos

El concejo de Salas ha puesto punto y final a la Semana Santa de este año. Tras siete días de pasión y sentimiento religioso, los vecinos celebraron la última actividad programada de estas fechas, la Vigilia Pascual, tras la que se hizo entrega del bollo a los cofrades de la Hermandad del Cristo Yacente, gran impulsora de las procesiones, entre las que destacó la del Santo Entierro en Viernes Santo, con cerca de trescientos feligreses siguiendo los pasos.

"Ha sido una semana muy muy buena, estoy encantado con lo que se ha vivido", confesó Jaime Menéndez, cofrade de la Hermandad salense que este mediodía, tras la misa, pasó a recoger su bollo a los bajos del Ayuntamiento, donde miembros de la Hermandad ya llevaban entregados más de 200 de los 250 bollos que tenían listos para obsequiar a sus compañeros.

Un cofrade recoge uno de los bollos listos para la entrega tras la Vigilia Pascual. / Christian García

"Esta Semana Santa ha sido muy importante. El pueblo ha tenido mucha vida y la gente ha acudido en masa", añadió Menéndez, que no ocultó su asombro por la afluencia masiva de los últimos días: "Me quedé asustado de la cantidad de gente que ha acudido a las procesiones. Ha sido muy bonito de ver".

"Trabajo y dedicación"

En ese sentido, Menéndez, también quiso mostrar su satisfacción con la Hermandad salense, sobre la que destacó su "gran trabajo y dedicación", algo que para el cofrade quedó patente "por lo bien organizado que estuvo todo". "Están haciendo un trabajo fantástico y de forma voluntaria", concluyó Menéndez, que partió con su bollo para degustarlo en casa con su familia.

Allí, en los bajos del Consistorio, estaban varios miembros de la Hermandad, entre ellas Mar Álvarez y Nati Pérez, vicehermana mayor y vocal del Cristo Yacente, respectivamente. "Desde la hermandad estamos muy contentas y agradecidas. La gente se ha implicado mucho en sacar adelante la Semana Santa", señalaron ambas cofrades.

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Tanto Álvarez como Pérez también destacaron el gran número de asistentes a lo largo de las diferentes procesiones, especialmente la de Viernes Santo, con tres centenares de feligreses. "Han sido unos días agotadores, no hemos parado, pero el resultado es muy satisfactorio y anima mucho de cara al año que viene para seguir apoyándonos entre todas y seguir dando pasos hacia adelante", concluyeron.