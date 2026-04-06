Cornellana y Salas se dan un festín de goles en la recta final de la lucha por el ascenso

Una catarata de goles, así podría resumirse la 26.ª jornada de liga para los clubes de fútbol salenses. Fue el caso del Cornellana y del Salas, líder y cuarto clasificado del campeonato, respectivamente, que se llevaron los tres puntos tras sendas goleadas al Raíces y al Belmonte. El Cornellana se afianza en el liderato y, con 62 puntos, asegura su puesto en el playoff de ascenso y se carga de argumentos para la promoción directa, mientras que el Salas da un golpe en la mesa para sellar su participación en la ronda de eliminatorias por la promoción y se mantiene cuarto con 57 puntos. Dos por encima están Tapia y Versalles, y tres por debajo el Hispano B. Por su parte, La Espina amplió su invicto en 2026 tras rascar un empato en su visita al Tapia, segundo clasificado.

Primera final de cinco para el Cornellana

El Cornellana logró una importante victoria contra el Raíces en la primera de las cinco "finales" que le restan al club para certificar su ascenso directo como líder de campeonato. El encuentro llegó una semana después de la derrota en casa contra su principal perseguidor, el Tapia, que este fin de semana devolvió el favor cayendo ante el Salas. "El equipo salió concentrado e intenso desde el minuto uno sabedor de la importancia de ganar", declaró el presidente del Cornellana, Michel Prieto.

Con dos goles de Alex en los primeros 45 minutos, y otro cada uno para Miguel y Jairo en el segundo tiempo, los locales disfrutaron de un encuentro plácido que les permite seguir líderes con tres puntos de ventaja sobre el Tapia. "No nos podemos descuidar en absoluto, una derrota el próximo domingo podría hacernos perder una posición de privilegio", comentó Prieto, que señaló que el próximo partido, en casa de La Espina, será "durísimo" puesto que "están puntuando en cada partido y tienen la confianza por las nubes, y añadió: "El derbi se presenta apasionante y estoy seguro de que el próximo domingo nuestra afición será más que nunca nuestro jugador número 12".

Salas se afianza en puestos de playoff

Once inicial del Salas contra el Belmonte. / Salas CD

Por su parte, el Salas también disfrutó de una jornada en la que hicieron gala de una gran pegada en Belmonte, donde golearon a los locales con un contundente 0 a 4, haciéndose con 3 puntos vitales para la lucha por el playoff que se disputan con Tapia, Versalles e Hispano B.

"Victoria importante contra un rival que, pese a lo que dice la clasificación, sabíamos que nos iba a plantear un partido complicado", destacó el entrenador de los salenses, Roberto Balsera, que destacó el rendimiento de sus pupilos: "Tuvimos el dominio los noventa minutos y conseguimos tres puntos valiosos para seguir en la lucha". Los de Salas se mantienen cuartos en la tabla con 57 puntos, a dos de Tapia y Versalles y con tres de ventaja sobre el filial del Hispano. La próxima jornada podría ser vital para que asegurasen un puesto en playoff al aventajar al Bosco en 9 puntos.

La Espina mantiene su invicto en 2026

Un instante del partido de La Espina en Tapia. / UD La Espina

Un 2026 impoluto. La Espina amplió este fin de semana su récord de imbatibilidad en el presente año gracias al empate a 1 en casa del Real Tapia, segundo clasificado de la competición, que había convertido su estadio en un fortín. Los rojinegros empezaron fuertes y se adelantaron muy rápido en el marcador gracias a un tanto de Jesús, que en el segundo minuto de partido empaló un rechace tras un córner y puso en ventaja a los de La Espina nada más iniciarse el encuentro. Sin embargo, el Tapia hizo gala de su potencial ofensivo y lograron igualar el marcador antes del descanso.

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En el segundo tiempo, La Espina subió una marcha y trató de volver a ponerse en ventaja. Los segundos 45 minutos fueron complicados para los locales, que vieron como los rojinegros lograban llegar en varias ocasiones aunque sin materializar las jugadas. Finalmente, con 1 a 1, los jugadores se fueron a vestuarios y La Espina celebró un nuevo resultado invicto. "Seguimos invictos una jornada más, una racha que nos merecemos por el trabajo diario", destacaron desde el club.