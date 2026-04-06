El torneo de fútbol sala de Salas consolida su éxito con un formato dinámicо y gran nivel competitivo

El torneo de fútbol sala de Salas concluyó este domingo con la victoria del Astursim -campeones de la primera edición-, equipo que se impuso por 5-2 al Pub Buddah en la final de la segunda edición de un campeonato que ya piensa en el año que viene y en asentarse como un fijo en el calendario deportivo del concejo.

La competición arrancó el viernes con la disputa de la fase de grupos, en la que cada equipo se enfrentó a otros cuatro elegidos de forma aleatoria en sorteo, emulando el "formato suizo" que se emplea en la Champions League, el torneo de clubes de fútbol más importante del continente. Precisamente, esta elección dejó un buen sabor de boca tanto a espectadores como a organizadores y participantes, que destacaron "la incertidumbre" y "emoción" que se vivió hasta la disputa del último partido de la fase de grupos.

Un instante de un partido del torneo de fútbol sala. / Christian García

"Nos encanta este tipo de torneos y en especial este porque el formato de la liguilla le da mucha vida hasta el último partido, por lo que estamos todos pendientes de cómo queda la clasificación y qué cruces se van viendo", comentó Mario Señeriz, del Gestoría Canal, equipo ovetense compuesto por jóvenes de 18 a 26 años que ya había participado en la primera edición del torneo y que se clasificó para las semifinales con un contundente 5 a 0, resultado que fue "un chute de motivación" para los jugadores en la antesala de la gran final, que se disputó a las seis de la tarde.

Satisfacción en la organización

"Este año hemos dado un paso hacia adelante. La primera edición salió muy bien, con un gran nivel y asistencia, pero siempre se puede mejorar", comentó Adrián Fernández, organizador del torneo junto a Roberto Balsera.

En concreto, Fernández señaló que uno de los aspectos más relevantes ha sido el nivel de los equipos participantes, el cual "fue muy bueno el año pasado" pero que, en esta ocasión, "ha sido muy elevado". "Destacaron especialmente los cuartos de final. Fueron partidos muy intensos y entretenidos", aseguró el organizador del torneo de fútbol sala.

Otro punto destacable, señaló Fernández, fue la aceptación de los vecinos, quienes en opinión del coorganizador "nos han apoyado mucho y se han volcado para colaborar con el torneo".

Además, el torneo contó con la participación de catorce equipos, entre los cuales destacó la asistencia de dos de fuera de Asturias. Concretamente de Bilbao y de La Rioja, estos últimos "repetidores" de la primera edición, lo que denota que el evento "fue un éxito" y que "la gente repite porque se fueron contentos".

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No hay dos sin tres

Concluido el torneo, la organización ya mira a 2027 con el objetivo de asentar la competición como un fijo en el calendario deportivo de Salas. "La idea es seguir creciendo y mejorando, atraer a toda la gente posible porque eso es bueno para el pueblo, para los comercios, para la hostelería... Y sobre todo por ofrecer actividades en Semana Santa", comentó Fernández, que concluyó: "Estamos muy contentos con el resultado y esperamos seguir muchos años".