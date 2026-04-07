El concejo de Salas, afectado por los fuegos que azotan Asturias, con un foco activo en la parroquia de Millara

El concejo de Salas es uno de los afectados en la oleada de fuegos que vuelve a asolar la región. En concreto, el foco salense afecta a la parroquia de Millara, aunque es visible desde diferentes puntos del concejo, como Soto de los Infantes, Viescas u Ovanes. De momento, los vecinos están tranquilos, pues las llamas están lejos de las poblaciones.

A estas horas, efectivos de los Bomberos de Asturias siguen adelante con las labores de extinción, aunque fuentes oficiales señalaron que no existe riesgo para la población, ya que por el momento se mantiene alejado de zonas residenciales.

Este mediodía, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, mostró su tranquilidad ante el fenómeno que está padeciendo el concejo.

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Actualmente, en Asturias, siguen activos una treintena de fuegos en diferentes concejos y dos tercios del Principado se encuentran con “Riesgo 5” de fuegos (nivel extremo, categoría más alta tras Contaminación y Emergencia). Esto provoca, entre otras medidas, la suspensión de las quemas en las fincas.