Salas celebra la cultura vaqueira: conferencia, debates y fiesta popular el 11 de abril

El próximo 11 de abril, la Escuela de El Pevidal, en Salas, acogerá el IX Foro de Cultura Vaqueira, un encuentro dedicado a poner en valor la historia, las tradiciones y la identidad de los vaqueiros de alzada. La jornada será un espacio para profundizar en la cultura vaqueira, compartir conocimientos y mantener viva una de las tradiciones más representativas del territorio asturiano.

El foro arrancará con la inauguración a cargo de los regidores de Tineo y de Salas, Montse Fernández y Sergio Hidalgo, seguida de la presentación de la conferencia de Adolfo García Martínez por Xosé Alba y Roberto González-Quevedo, miembros de la directiva del Consejo de Cultura Vaqueira. A las 12.00 horas, García Martínez ofrecerá su conferencia titulada “Los vaqueiros de alzada de Asturias: quiénes fueron y cuál fue su mensaje”. Tras la comida en el mismo lugar, los socios del consejo se reunirán para tratar temas de organización, y la jornada concluirá con Marisa Morán y César Escolar, cerrando con una fiesta popular amenizada por las pandereteras de Somiedo.

José Feito, presidente del Consejo de Cultura Vaqueira, explicó que este foro, que llega a su novena edición, tiene un enfoque más conceptual que folclórico. “Desde hace diez años nos reunimos para tratar la cuestión vaqueira desde un punto de vista principalmente conceptual”, señaló Feito, quien destacó que esta edición estará marcada por la conferencia de García Martínez y los debates que la seguirán, convirtiendo la jornada en un espacio de intercambio de ideas y reflexiones.

Sobre el estado de la cultura vaqueira, Feito subrayó que “está más protegida en la medida que está siendo más estudiada que nunca antes”, y recordó que los vaqueiros han desarrollado un espíritu emprendedor vinculado a la ganadería, la trashumancia y ocupaciones tradicionales como la ardillería, la trajinería y el comercio.

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La presentación del programa se celebró este lunes por la mañana en Tineo, con la participación de representantes institucionales y protagonistas del foro, como Roberto González Quevedo, José Feito y Marisa Morán, vecina de El Pevidal. El acto también reforzó la colaboración entre concejos, con la presencia de Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, y Montse Fernández, alcaldesa de Tineo, quienes destacaron su compromiso conjunto con la promoción y difusión de este encuentro cultural.