Un recorrido por la tradición y el sabor de toda la vida: Embutidos La Unión abre sus puertas a visitantes
Los asistentes conocerán el proceso de elaboración y disfrutarán de una degustación de los productos
La fábrica Embutidos La Unión, en Malleza, abre sus puertas este jueves 9 de abril a las 11.30 horas para una visita guiada gratuita. Los participantes podrán conocer la historia de la empresa, recorrer la planta de producción, descubrir el proceso de empaquetado y logística, y finalizar con una degustación de productos.
Las plazas son limitadas y la inscripción previa es obligatoria, por lo que para participar, los interesados deben enviar un mensaje a través de WhatsApp indicando nombre y apellidos al 620926529.
La actividad está enmarcada dentro del Plan de Promoción de Productos Locales y de la creación de la Marca de Calidad “Salas en el Camino”, los cuales se encuentran incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística “Salas, Puerta y Alma del Camino”, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, a través del Ministerio de Industria y Turismo.
La fábrica Embutidos La Unión, que desde hace varios años está capitaneada por Inma Riesgo, nieta de uno de los fundadores de la empresa, fue fundada en 1951 en la parroquia de Quintana, desde donde se trasladó a su actual ubicación, en Malleza, en torno a 1962. Actualmente, cuenta con cerca de una veintena de empleados.
Los primeros productos en elaborarse eran el chorizo y la morcilla, pero con el tiempo se incorporó la panceta, el lacón y, recientemente, criollo y embutidos de ciervo y jabalí. Además, todos los productos destacan por estar libres de gluten y se encuentran incluidos en la marca asturiana Alimentos de Paraíso.
Cada año, La Unión elabora más de 110.000 kilos de chorizo, 80.000 de morcillas, 100.000 de panceta y 10.000 de lacón, con lo que la empresa logra facturar aproximadamente unos dos millones de euros.
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