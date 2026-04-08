Sergio Hidalgo, alcalde de Salas, primer académico de honor de la Academia Gastronómica "Caminos de Santiago"

El Ayuntamiendo de Salas acogió este martes un acto en el que se reconoció el papel clave del Ayuntamiento en la creación y legalización de una nueva Academia Gastronómica "Caminos de Santiago". Su presidente, Carlos Guardado, subrayó el "respaldo" municipal y destacó que "existimos una vez que se nos legaliza, y estamos legalizados gracias al gran trabajo que ha hecho el Ayuntamiento de Salas”. Además, en el acto también se desveló que el regidor municipal, Sergio Hidalgo, será el primer académico de honor de la entidad.

Tal y como destacó Guardado, uno de los aspectos más destacados del proyecto de la Academia fue la elección del Monasterio de Cornellana como sede oficial. “Que el monasterio, con más de mil años de historia, sea sede de la Academia Gastronómica es un hecho muy bonito para Asturias", señaló Guardado. La iniciativa, explicó el presidente, pretende abarcar tanto los itinerarios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad como otros de relevancia histórica y culinaria, entre ellos el Camino del Salvador, que, según Guardado, “tiene un gran valor gastronómico tras muchos siglos de historia”.

Ronda de presentaciones

La academia ha iniciado ya una ronda de presentaciones institucionales y trabaja en un acto oficial de lanzamiento que se celebrará en Cornellana. Aunque todavía no hay fecha cerrada, Guardado avanzó que será “una excelente presentación para toda Asturias y para toda España”, en un entorno que calificó como “el espacio ideal” para este proyecto. Además, explicó que se está diseñando un programa que pondrá en valor productos locales como la sidra o el maíz, siempre “con el camino y la gastronomía del camino” como ejes centrales.

La historiadora y cronista de Avilés, Pepa Sanz, señaló que se debe abordar la relación entre gastronomía y peregrinación desde una perspectiva histórica y territorial. Así, desveló que la iniciativa partió de una pregunta clave: “¿Qué comían los peregrinos?”. Además, explicó que la Academia Gastronómica se diferencia de otros proyectos porque “no está vinculada a un hecho determinado que nos reúne”, sino a una realidad en la que “cada uno tiene sus peculiaridades que deben que darse a conocer”.

Diversa alimentación en el Camino

Sanz subrayó además que la alimentación en el Camino era diversa y dependía del entorno. "No es decir, vamos a poner un menú del Camino y ese es, no, no es eso. Es qué se comía en los caminos y qué se puede seguir comiendo”. En este sentido, recordó la combinación entre provisiones básicas, como pan, queso, embutido y vino, y los productos locales, al tiempo que defendió recuperar tanto la documentación como la tradición oral: “Estamos dispuestos a recoger la memoria viva de tantas personas mayores”.

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El acto, celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento de Salas, contó con la participación de Cristina Rey, José Luis Villar, Vicente Crespo, Alejandro Bermúdez, Amada Álvarez, Sergio Hidalgo, Carlos Guardado, Miguel Sierra, Miguel Ángel de Dios, Pepa Sanz y Manuel López.