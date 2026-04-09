Todo listo en Salas para la gran feria de salmón: esta es la programación del fin de semana del 18 y 19 de abril en Cornellana

La 26.ª Feria de Salmón Capenastur de Salas está a la vuelta de la esquina. Restan tan solo diez días para que arranque uno de los eventos más populares y multitudinarios del concejo y la organización ya ha desvelado al completo la programación de ambas jornadas, que iniciarán el sábado 18 a las 11.00 horas con la apertura del certamen en el recinto ferial. Ese mismo día, además, se dará el pistoletazo de salida a la temporada de pesca con muerte y, un día después, está programada la subasta pública del campanu.

La primera actividad programada del certamen pesquero será a las 11.30 horas con el taller "Field Target", de tiro de precisión con carabina a cargo de Club Asturias Field Target, quienes repetirán experiencia a las 17.00 horas. Al mediodía, se realizará una visita guiada al Monasterio de San Salvador de Cornellana (habrá una nueva visita a las 17.00 horas) y, media hora después, dará comienzo un taller de cetrería con Falcons Galicia, que repetirán a las 16.30 horas.

A las 13.00 horas se celebrará la presentación de la Copa Micra-Tierra, mientras que a las 13.15 horas, el investigador del Área de Sanidad Animal del Serida (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario) Alberto Espi impartirá la ponencia "Garrapatas: riesgo y prevención".

Caza y pesca

El resto de la jornada de sábado continuará tras un paréntesis para la comida. A las 16.00 horas se celebrará la charla-coloquio "El futuro de la pesca en Asturias" con Enrique Berrocal, presidente de la Sociedad de Pescadores Las Mestas del Narcea; Pablo Osendi, presidente de la Asociación de Pescadores El Banzao; y José Luis Augusto, presidente de la Asociación de Pescadores El Maravayu.

Las ponencias se retomarán a las 17.00 horas con la charla "El futuro de la caza en Asturias", que contará con integrantes de la Federación de Caza del Principado de Asturias (Fadovisa) y la Sociedad de Cazadores El Viso. A las siete de la tarde, David Montes realizará una exhibición de cocina en la que elaborará platos con productos de caza y pesca.

Ya en domingo, la Asociación Arqueros de Villaviciosa impartirán un taller de tiro con arco a las 11.10 horas. A las 12.00 horas, se realizará una nueva visita guiada al Monasterio de San Salvador que tendrá un nuevo pase a las 17.00 horas. Al mediodía, Club Asturias Field Target volverá con una nueva sesión del taller de tiro de precisión, que retomará a las 18.00 horas. A las 13.00 horas, se entregarán los galardones Pescador y Cazador del año con los pescadores ribereños Marino y Enol Álvarez y los cazadores Francisco y María Martínez.

Segundo intento de subasta

El plato fuerte de fin de semana llegará a las 13.15 horas. En ese momento, se realizará el primer intento de remate del Campanu y, tras ello, se procederá a su subasta pública. El segundo intento llegará a las 18.00 horas. En caso de que se traspase este horario, queda a libre disposición de las partes cualquier tipo de transacción. A las 13.30, Falcons Galicia celebrará una exhibición de cetrería que repetirá a las 17.00 horas.

A las 16.00 horas dará comienzo la Gala de Pesca 2026 a cargo de la Federación de Pesca y Casting de Principado de Asturias (Faspyc), mientras que a las 17.30 horas se hará entrega de los premios del concurso de fotografía Asturpesca. Una hora después, se otorgarán los del III Concurso de Tiro Virtual Asturpesca.

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El Ayuntamiento de Salas facilitará al pescador del primer salmón la infraestructura necesaria para su remate y subasta. Además, se hará entrega de trofeo al comprador y al pescador del campanu, este último el cual será obsequiado por el Consistorio con un lote de material de pesca, mientras que el restaurante Casa Ricardo, de Cornellana, entregará a ambos un vale para una comida de dos personas. Por su parte, la sidrería Campanu de Narcea entregará al pescador un vale para una cena para dos personas en Casa del Río.