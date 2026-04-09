Tres meses de récord y una Semana Santa multitudinaria: Salas se afianza como destino turístico
El concejo recibió 1.434 visitantes en el primer trimestre de 2026 y 447 durante los días festivos, consolidando su atractivo nacional e internacional
El concejo de Salas ha registrado un primer trimestre histórico en 2026, con un total de 1.434 visitantes, según informó la concejalía de Turismo del Ayuntamiento. A este récord se suma la Semana Santa, que cerró con 447 personas atendidas en la oficina de turismo de la villa, con varias jornadas especialmente destacadas como el sábado 4 de abril, con 104 visitantes; el viernes 3 de abril con 76 y el domingo 29 de marzo, con 72 personas.
Desglosado por meses, enero contabilizó 331 visitantes, febrero alcanzó los 418 y marzo cerró con 685 turistas, siendo este último el mes de mayor afluencia. La procedencia de los visitantes fue muy diversa: a nivel nacional destacaron turistas de Asturias, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, mientras que a nivel internacional llegaron visitantes de Reino Unido, Alemania, Portugal, Francia, Países Bajos, Polonia, República Checa, Eslovenia, México y Estados Unidos. Con estos resultados, Salas confirma su atractivo como destino turístico fuera de temporada.
El concejal de Turismo de Salas, Alejandro Bermúdez, destacó el récord histórico de visitantes en el primer trimestre de 2026. “Nunca en enero, febrero ni marzo hubo tantos visitantes. Cada vez que hacemos recuento estamos batiendo prácticamente récord tras récord”, señaló.
Sobre las visitas en Semana Santa, Bermúdez afirmó que fue una festividad "muy buena con casi medio millar de visitantes", y resaltó la importancia de la colaboración local. "La colaboración de todas las asociaciones y de todas las personas que organizan actividades ayuda muchísimo a fomentar que el visitante se sienta atraído por Salas". Finalmente, Bermúdez puso el foco en un posible récord anual: "Esperamos que sea un gran año”.
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