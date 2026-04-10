El productor de sidra salense Marcos Rodríguez, tras triunfar en Gijón: "No me esperaba ganar, pero presta mucho"

El salense Marcos Rodríguez sigue ampliando su palmarés. El productor de sidra casera de la parroquia de Otero se alzó hace unos días con el primer premio del concurso La Primer Sidre l'Añu, celebrado en Gijón y que marca el inicio de la temporada de certámenes sidreros de Asturias. Rodríguez se impuso a casi una treintena de participantes que compitieron por erigirse en los mejores elaboradores con su sidra que se presenta en barrica de madera.

Como recompensa por su hazaña, Rodríguez se llevó un barril de madera de roble de 225 litros, varios manzanos y el diploma acreditativo que se suma a los que ya adornan su lagar.

"Ha sido un gran subidón", confesó Rodríguez, que detalló que reconocimientos como el de Gijón "presta que se den", especialmente cuando llegan de imprevisto. "Uno no cuenta con ello, ni mucho menos. Vas al certamen, participas y pasas el día con amigos comiendo y probando sidra. No me esperaba ganar, pero presta mucho", declaró el salense.

"Muy suave"

En cuanto a su sidra ganadora, Rodríguez señaló que se caracterizaba por ser "muy tierna" y estar corchada "de muy pocos días". "Era una sidra muy suave y nueva. Para mi gusto, son sidras que están un poco tiernas para llevar a un concurso", reflexionó el productor.

Además, su victoria se produjo de forma totalmente merecida, y es que el salense superó los 80 puntos de valoración del jurado y logró un gran colchón con el segundo clasificado. Aun así, Rodríguez declaró que el nivel de los participantes "fue muy alto", algo que pudo corroborar al catar las sidras rivales, sobre las que detalló que "había algunas que eran muy muy buenas".

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Por delante, Rodríguez mira a agosto, mes en que volverá al ruedo para competir con su sidra casera, la cual quiere exponer "en casa". "Si hay suerte de sacar algo será maravilloso", concluyó.