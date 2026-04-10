Un taller de bienestar emocional de María José Azcáriz en Salas busca detectar el aislamiento en personas mayores

La soledad no siempre aparece como un golpe seco. A menudo se instala poco a poco, casi sin que uno se dé cuenta, a través de hábitos cotidianos que van estrechando el mundo: una tarde que no se sale, otra que se repite la misma rutina, un día más en el que el invierno invita a quedarse en casa. Con esa idea como punto de partida, la psicóloga María José Azcáriz, de Azcáriz Consultoría, impartió un taller de bienestar emocional centrado en la soledad no deseada en personas mayores, dentro de las Jornadas de Salud de Salas.

Según explicó Azcáriz, el objetivo de la jornada es "que los asistentes aprendan a detectar comportamientos que alimentan el aislamiento". “Me parece clave que las personas identifiquen los actos cotidianos que al final te llevan a seguir estando en el bucle de la soledad”, apuntó.

El invierno, más delicado

La psicóloga, que trabaja habitualmente en zonas rurales, señaló que el invierno suele intensificar esa sensación. Incluso, detalló que en pueblos pequeños se repite una situación llamativa: “Se dan casos de gente que tiene algún vecino a unos metros de su casa y a lo mejor no se ven casi nunca”.

A esa realidad se suma la marcha de hijos y nietos a la ciudad, por lo que, tal y como indicó Azcáriz, el contacto familiar se puede llegar a reducir a visitas puntuales. “Tienen una hija o un hijo, pero los ven en verano”, resumió sobre testimonios habituales.

En el taller también se trabajó la relación entre pensamiento, emoción y conducta. “Me gusta mucho trabajar el ciclo de pensar, sentir, hacer”, explicó Azcáriz, que defendió que cambiar rutinas "puede ser el primer paso para mejorar el estado de ánimo". “Si cambiamos lo que hacemos, vamos pensando y sintiendo de otra manera”, sostuvo.

"Emoción agradable"

El taller, celebrado en la Casa de la Cultura de Salas, concluyó con dinámicas de grupo para cerrar "con una emoción agradable". “Me gusta terminar con un pequeño bloque de juegos divertidos, que nos riamos, que lo pasemos bien”, indicó.

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Así, Azcáriz insistió en que la soledad no se combate solo con compañía, sino con vínculos de calidad. “No solo estar rodeada de personas, sino hacer buenas conexiones”, afirmó. En ese sentido, valoró el esfuerzo de los ayuntamientos a la hora de impulsar actividades para las personas mayores. “Veo que se están volcando en hacer todo tipo de actividades”, a lo que añadió que "es importante sacar a las personas de sus casas y crear nuevas rutinas”.