Mar Menéndez-Castañedo, la farmacéutica que ofrece consejos personalizados en Salas para cuidar la piel y evitar errores comunes

Muchas personas aplican mal sus productos cosméticos y olvidan proteger su piel del sol a diario, mientras que otras no realizan ningún cuidado o lo realizan de forma esporádica. Con el objetivo de concienciar sobre la importancia del cuidado del órgano más extenso del cuerpo, la farmacéutica salense Mar Menéndez-Castañedo ha decidido poner fin a esos errores con consejos personalizados durante las Jornadas de Salud de Salas. Estos días, cualquier vecino que acuda a la farmacia recibirá consejos y rutinas diarias adaptadas a los diferentes tipos de pieles, edades y necesidades, además de descubrir productos que probar en casa y descubrir cuáles tienen un resultado satisfactorio.

"La piel es el órgano más grande del cuerpo y merece cuidados constantes", explicó Menéndez-Castañedo, conocida por sus perfil en las redes sociales "La Farmacia de Mar", donde hace divulgación. Para la farmacéutica, que cuenta con una línea propia de productos cosméticos destinados al cuidado de la piel, la fotoprotección una medida clave y recalcó que "no basta con aplicarla en verano", sino que es necesaria "todos los días del año" para prevenir lesiones que podrían tener consecuencias graves para la salud. Además, señaló que una limpieza adecuada es también primordial para que los diferentes productos de los que se haga uso actúen de forma efectiva

Durante estos primeros días de orientaciones, Menéndez-Castañedo detalló que "ha venido gente de todo tipo": desde una madre preocupada por la piel sensible de su hijo adolescente, hasta un hombre de 45 años que buscaba reducir arrugas y flacidez. "La diversidad de edades y necesidades nos sorprende y nos encanta", confesó la farmacéutica, que apuntó que cada cliente sale de su farmacia con un plan impreso y muestras de productos para probar en casa.

Consejos que van más allá del cosmético

Uno de los errores más comunes que detecta Menéndez-Castañedo es el desconocimiento sobre el orden de aplicación de los productos. Así, enumera que el orden correcto es "sérum primero, contorno de ojos, crema hidratante y, por último, protector solar". Además, la farmacéutica puso sobre la mesa la nutricosmética, la cual, con suplementos como omega-3 o magnesio, puede complementar el cuidado de la piel desde dentro.

Además, para quienes comienzan desde cero, la boticaria recomendó enfocarse primero en la limpieza, la hidratación y fotoprotección. Posteriormente, llegaría el momento de incorporar productos más específicos según las necesidades individuales, como polipéptidos, un producto que aporta luminosidad y que tiene efecto similar al bótox.

El cuidado de la piel, también cosa de hombres

Aunque la cosmética ha sido un apartado que tradicionalmente se ha vinculado a las mujeres, los hombres participan cada vez más, aunque Menéndez-Castañedo desveló que lo hacen con menor constancia. "Lo esencial es que hidraten su piel y, poco a poco, que se animen a incorporar rutinas más completas", aseguró la especialista en cuidados de la piel. Entre los primeros interesados, algunos buscaron cuidados preventivos, mientras otros requerían soluciones para problemas puntuales como acné o signos de fatiga.

Noticias relacionadas

"Nuestro objetivo es que cuidar la piel deje de ser intimidante. Queremos que cada persona se vaya con un plan claro y productos para probar en casa", explicó la farmacéutica salense, que animó a sus vecinos a que acudan para descubrir productos que puedan serles útiles además de consejos prácticos para el cuidado de su piel.