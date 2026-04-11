Salas supera el examen y se convierte en Destino Turístico Inteligente

Nuevo hito para el Ayuntamiento de Salas, el cual ha recibido finalmente el reconocimiento como Destino Turístico Adherido, iniciativa promovida por la Secretaría de Estado de Turismo y SEGITTUR (Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. La acreditación estará vigente hasta 2029 y se enmarca dentro de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, a la que el municipio se incorporó en 2022. El informe diagnóstico elaborado por SEGITTUR se evalúan los avances en innovación, sostenibilidad y accesibilidad.

El concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez, explicó que este reconocimiento marca el inicio de un proceso para transformar el modelo turístico del municipio: “Ser un destino turístico inteligente significa utilizar la innovación y la tecnología para mejorar la experiencia del visitante, la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad del territorio".

Tal y como señaló el edil, para alcanzar la acreditación, el municipio tuvo que superar un diagnóstico con más de 200 indicadores divididos en varios ejes: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. “Ahora, como miembro adherido, se trazará un plan de acción para implementar mejoras y hacer un seguimiento continuo", añadió Bermúdez, que destacó que el objetivo principal del Consistorio es "profesionalizar la gestión turística, crear experiencias diferenciadas, proteger el entorno y la identidad local" además de "lograr la implicación de toda la comunidad, desde comercios hasta vecinos y vecinas”.

En ese sentido, Bermúdez también desveló que la acreditación permitirá generar alianzas con otros municipios españolas que cuentan con este sello, así como seguir fortaleciendo el turismo como actividad económica relevante en Salas.