El legado vaqueiro se reivindica como modelo rural en El Pevidal: "Tenían una economía diversificada tremendamente útil para la actualidad"

El pequeño núcleo salense de El Pevidal se convirtió en punto de encuentro para la reflexión sobre uno de los colectivos más singulares de la historia asturiana, los vaqueiros de alzada, en el IX Foro de Cultura Vaqueira. Una cita organizada por el Consejo de Cultura Vaqueira, que estuvo marcada por el fuerte interés del público asistente, que llenó la sala de la antigua escuela de la localidad. El acto central de la jornada fue la conferencia de Adolfo García Martínez, quien ofreció un recorrido histórico y social por la realidad de los vaqueiros de alzada y el legado que han dejado hasta la actualidad.

García Martínez comenzó desmontando algunos de los tópicos que aún persisten en torno a este grupo: "Los vaqueiros de alzada fueron un grupo humano de asturianos. Asturianos como los demás, por tanto, nada de temas raciales ni nada de eso". A partir de ahí, situó su origen en un proceso histórico que arranca en la Baja Edad Media: "A partir del siglo XV se fueron formando y consolidando en una serie de municipios asturianos comprendidos entre el río Navia y el río Trubia, desde el mar hasta la divisoria".

Pastoreo, comercio y conflictos históricos

A lo largo de su intervención, estructuró la evolución de los vaqueiros de alzada en tres grandes etapas históricas. La primera, entre los siglos XV y XVII, estuvo marcada por la consolidación de su forma de vida ligada al pastoreo y a la trashumancia. Mantenían una intensa actividad comercial: "Llevaban y traían mercancías a las dos Castillas y hasta viajeros", explicó, destacando la importancia de la arriería. Sin embargo, ese dinamismo económico también generó conflictos y recelos, unos prejuicios históricos que acompañaron a este colectivo.

El segundo gran hito llegó en el siglo XVIII, cuando los vaqueiros de alzada lograron liberarse del dominio señorial. "Se liberan comprando su libertad", explicó García Martínez, un proceso largo y costoso que se prolongó durante décadas, pero con ello, consiguieron su independencia de casas nobles y monasterios.

Ya a finales del siglo XIX, el tercer momento clave fue la adquisición de los pastos de altura, los montes proindivisos, lo que consolidó definitivamente su modelo económico y social. "Todo eso da lugar a una forma de vida muy peculiar, que es lo que marca su identidad", resumió.

Un legado vigente para el mundo rural

Más allá del recorrido histórico, la conferencia puso el acento en la vigencia del legado vaqueiro. Para García Martínez, su experiencia encierra enseñanzas aplicables al presente. Entre esos valores destacó "la lucha contra las fuerzas vivas de la sociedad, la gran unión entre ellos, el mantenimiento de su forma de vida y su identidad".

El ponente subrayó además la importancia de su modelo económico: "Una economía diversificada", que, a su juicio, podría ser "tremendamente útil instaurarla en el mundo rural asturiano".

Apoyo institucional y una jornada festiva

La jornada contó con la participación del alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández. Ambos hicieron hincapié en la importancia de apoyar la iniciativa del Consejo de Cultura Vaqueira de difundir el legado de este colectivo. "Hay que hablar de la cultura vaqueira para que nuestros jóvenes conozcan la historia y no se pierdan las tradiciones", subrayó Montse Fernández.

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El regidor salense destacó el interés que despierta este encuentro, que consigue reunir a numeroso público en el pequeño pueblo vaqueiro de El Pevidal, donde permanecen habitadas una docena de viviendas. Asegura que para la localidad es "un día de fiesta" en el que se organizan además de los actos institucionales otras actividades, como una carrera de cintas y actuaciones musicales.