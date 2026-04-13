El Cornellana se lleva el derbi contra La Espina y afianza su liderato, mientras el Salas suma otra victoria en casa
Los salenses vencieron 2-0 frente al Pillarno A y sumaron "tres puntos importantes" que les sitúan en cuarta posición
"Volvió el invierno al Nuevo Ranón en un derbi de mucha brega y poco fútbol, donde el conjunto visitante acabó imponiendo su juego correoso para poner fin a nuestra racha". Así resume La Espina la jornada de este domingo, cuando cayeron en casa por 0-3 frente al Cornellana, que afianza su liderazgo con 65 puntos. Por su parte, el Salas se llevó tres puntos frente al Pillarno A.
En La Espina el partido fue difícil con "lluvia intensa y granizo", que no restaron espectacularidad al derbi, con una grada llena "hasta la bandera". "Una derrota dura de digerir que no empaña el camino recorrido. Damos la enhorabuena al CD Cornellana y les deseamos lo mejor en su lucha por el ascenso. A nuestra gente solo podemos deciros gracias; ver a todo un pueblo unido, apoyándonos incondicionalmente semana tras semana, es nuestro mayor premio. Sois el alma de este equipo", señalan los de La Espina.
Por su parte, el Salas recibió en casa al Pillarno A, que va octavo de la clasificación. "Partido difícil ante un rival intenso y correoso. La primera parte fue muy trabada sin mucha continuidad en el juego, pocas ocasiones y muchas disputas. Logramos adelantarnos con un gol de Enol tras un gran pase de Manu", resume el entrenador salense, Roberto Balsera.
Cuenta Balsera que el descanso les vino bien "para tranquilizarnos y en la segunda parte controlamos mejor el juego, anotando Luis el 2-0 y teniendo alguna ocasión más para aumentar la renta". En definitiva, añade, "tres puntos importantes que nos permiten seguir con las buenas sensaciones de cara al tramo final de la temporada".
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El emblemático Garaje Sporting de Gijón reactiva su transformación en viviendas tras ocho años de abandono