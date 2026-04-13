El Cornellana se lleva el derbi contra La Espina y afianza su liderato, mientras el Salas suma otra victoria en casa

"Volvió el invierno al Nuevo Ranón en un derbi de mucha brega y poco fútbol, donde el conjunto visitante acabó imponiendo su juego correoso para poner fin a nuestra racha". Así resume La Espina la jornada de este domingo, cuando cayeron en casa por 0-3 frente al Cornellana, que afianza su liderazgo con 65 puntos. Por su parte, el Salas se llevó tres puntos frente al Pillarno A.

En La Espina el partido fue difícil con "lluvia intensa y granizo", que no restaron espectacularidad al derbi, con una grada llena "hasta la bandera". "Una derrota dura de digerir que no empaña el camino recorrido. Damos la enhorabuena al CD Cornellana y les deseamos lo mejor en su lucha por el ascenso. A nuestra gente solo podemos deciros gracias; ver a todo un pueblo unido, apoyándonos incondicionalmente semana tras semana, es nuestro mayor premio. Sois el alma de este equipo", señalan los de La Espina.

El "once" inicial del Salas. / R. T. C.

Por su parte, el Salas recibió en casa al Pillarno A, que va octavo de la clasificación. "Partido difícil ante un rival intenso y correoso. La primera parte fue muy trabada sin mucha continuidad en el juego, pocas ocasiones y muchas disputas. Logramos adelantarnos con un gol de Enol tras un gran pase de Manu", resume el entrenador salense, Roberto Balsera.

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Cuenta Balsera que el descanso les vino bien "para tranquilizarnos y en la segunda parte controlamos mejor el juego, anotando Luis el 2-0 y teniendo alguna ocasión más para aumentar la renta". En definitiva, añade, "tres puntos importantes que nos permiten seguir con las buenas sensaciones de cara al tramo final de la temporada".