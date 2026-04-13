El VIII Rallye 100 Millas La Espina reúne a medio centenar de participantes en la localidad salense

El rugido de los motores despertaron este domingo a la localidad salense de La Espina, que acogió un año más la celebración del VIII Rallye 100 Millas La Espina. Una cita que en esta edición destacó por su alta participación, con medio centenar de inscritos.

En el acto de salida estuvieron presentes el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y la concejala de Deportes, Sonia García, quienes mostraron su apoyo a un evento ya consolidado dentro del calendario del motor en el occidente asturiano.

Sonia García y Sergio Hidalgo dando la salida a los participantes. / Ayuntamiento Salas

La prueba, organizada por Orbayu Competición, es puntuable para la Copa GES de Escuderías 2026 y forma parte del Campeonato de Asturias de Regularidad Histórica. En ella participan vehículos con más de 25 años de antigüedad que recorren más de 100 kilómetros por carreteras abiertas al tráfico, donde la precisión y la estrategia resultan fundamentales.

El recorrido discurrió por diferentes puntos del Occidente, con salida en La Espina a las 9.30 horas y recorriendo diferentes localidades del vecino Tineo, Valdés o Villayón.

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Desde el Ayuntamiento salense y la organización quisieron agradecer especialmente la labor de todos los implicados en el desarrollo del rally, en particular a la Policía Local de Salas y a Protección Civil de Salas, por garantizar la seguridad durante toda la jornada.