Salas tiene doce pujadores confirmados para la subasta del campanu de Asturias, el próximo domingo en Cornellana

El Ayuntamiento de Salas tiene ya doce pujadores confirmados para la subasta del campanu de Asturias, que tendrá lugar este domingo, 19 de abril, en Cornellana. Eso siempre que se pesque en esta jornada el primer salmón de la temporada y que el pescador decida venderlo en esta tradicional venta pública organizada dentro de la Feria del Salmón-Capenastur, que el fin de semana tomará Cornellana.

Los pujadores confirmados son once restaurantes y la cofradía gastronómica avilesina "Gastrónomos de Yumay", que se presenta por tercera vez. Junto a ellos estarán los restaurantes Casa Ricardo (Cornellana), Boa Vista (Vivero- Lugo), A' Carballeira (Oviedo), Nidho by Pichón (Madrid), Casa Repinaldo (Candás), Guernica (Luanco), La playa by Chus (Luanco), Salas (El Franco), El bodegón de Teatinos (Oviedo), Feudo Real (Grado) y Tizón (Oviedo). En esta lista inicial hay varias caras nuevas como el Salas, el Guernica o Nidho by Pichón.

Plazo abierto

Con todo, la directora de la Feria del Salmón, Mª Ángeles Fernández "Geli", explica que el plazo de presentación de candidatos para la puja estará abierto hasta el mismo momento de la subasta. En el caso de la última edición, se presentaron un total de dieciséis pujadores. Fue una subasta atípica por la tardanza en echar a tierra el primer salmón de la temporada, tres jornadas de pesca después del inicio de la temporada. El afortunado fue el pescador praviano Javier Bueno que vendió el pez por 10.100 euros al restaurante-sidrería La Finca de Oviedo.

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La Feria del Salmón abrirá el sábado con un amplio programa de actividades que llenarán de actividad el entorno del monasterio de Cornellana. Bajo carpa se ubicarán los expositores ligados a la pesca y la caza, actividades centrales de esta cita. El día grande será el domingo cuando están programados dos intentos de subasta. Si el salmón se pesca por la mañana, la subasta será a las 13.15 horas. En cambio, si sale por la tarde, se ha programado un segundo intento para las 18.00 horas.