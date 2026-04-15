El "Queso de Oro" de Salas se va para el restaurante "La Montera Picona", de Gijón: "Fue un sorpresón"

El Ayuntamiento de Salas cerrará abril celebrando uno de los eventos más esperados del año: el Certamen de Quesos Artesanos de Asturias, que alcanza su trigésima quinta edición. En este caso, se distinguirá con el máximo galardón de la feria, el "Queso de Oro 2026", al restaurante "La Montera Picona de Ramón", de Gijón.

El motivo de la elección de este establecimiento, capitaneado por el hostelero Emilio Rubio, es agradecer "su apoyo en la difusión de la cultura quesera y su particular contribución a un queso tan nuestro como el Afuega'l Pitu". No en vano, el restaurante gijonés fue el comprador de la subasta de quesos ganadores organizada dentro del Certamen del Queso Afuega'l Pitu que se celebra en Morcín.

3.200 euros para el Banco de Alimentos

Tanto en la primera edición, de 2025, como en la de este año, Emilio Rubio fue el comprador. Este año pagó 3.200 euros por el apetitoso bocado aportado por las cuatro queserías ganadoras: Quesería Ca Sanchu (Atroncau blancu), Tierra de Tineo (Atroncau roxu), Temia de Grado (Blancu de trapu) y Quesería La Borbolla (Roxu de trapu). Además, esta recaudación tiene un fin solidario pues se dona al Banco de Alimentos de Asturias.

"El Afuega 'l Pitu está presente en mi restaurante desde hace mucho, incluso lo usamos en elaboraciones como el cachopo, resultando premiado en concursos a nivel nacional. Desde el primer momento los quesos están presentes en nuestra casa", señala el hostelero, que también es habitual de la subasta del Cabrales. A renglón seguido, aplaude el trabajo que están haciendo los elaboradores por dar a conocer su producto: "Es un trabajo brutal".

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Cuenta Rubio que cuando lo llamaron de Salas no se lo creía, de hecho, bromea, inicialmente creyó que lo que le proponían era dar el premio. "Estamos superagradecidos de que se acuerden de nosotros. Siempre hemos estado muy vinculados e involucrados con los quesos, en general con los productos asturianos, y te alegra ver que se reconoce esta apuesta", señala.