El sector minero se afianza en Salas: una empresa solicita una nueva modificación puntual del Plan General de Ordenación del concejo
El Ayuntamiento aprobó la solicitud de la empresa el pasado mes de diciembre y ya se ha presentado el informe de impacto ambiental
La empresa Calizas La Doriga ha decidido por apostar en la mejora de su yacimiento en Salas. El pasado día 29 de diciembre de 2025, el pleno del Ayuntamiento aprobó una modificación puntual del Plan General de Ordenación del concejo tras la solicitud de la empresa para tramitar una planta de gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) que contaría con dos equipos autopropulsados: una trituradora primaria y una: una cribadora y una clasificadora, las cuales se podrían ubicar en el entorno de la planta de aglomerado.
Tal y como se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), ya se habría llevado a cabo el análisis de impacto ambiental, tras el cual se propone la instalación de una planta móvil.
Esta alternativa permitiría reducir los costes de instalación, emplear técnicas más actuales que permitirían optimizar la eficiencia energética, cumplir la legislación actual de residuos y, por último, la reutilización de la planta móvil en otros yacimientos.
En definitiva, esta planta móvil sería "idónea" puesto que ofrecería un mayor rendimiento "económico, ambiental y humano de del proyecto y de los recursos naturales frente al cambio climático.
Este proyecto de ampliación de Calizas La Doriga se suma a la reciente solicitud de Caolines La Espina, empresa dedicada a la extracción de caolín (arcilla blanca) en Mina Consuelo. En concreto, esta empresa tiene como objetivo reconvertir en suelo no urbanizable de interés minero los terrenos aledaños al polígono industrial de El Zarrín, concretamente en la ladera El Molinón. La empresa solicitó al Consistorio salense una modificación puntual del PGO para cambiar el uso de unos terrenos que, actualmente, sirven de pasto para la ganadería.
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