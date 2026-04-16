El Narcea inicia la temporada "perfecto" para pescar: "Si hay salmones seguro que sale el campanu de Asturias"

"El río está impecable, buenísimo para pescar", dice el pescador Ángel Carlos Díez de Tejada, conocido popularmente como Kilo Tejada, tras pasar la mañana de este jueves en el río Narcea a su paso por Cornellana (Salas). Este sábado comienza la temporada de pesca tradicional del salmón en aguas continentales del Principado de Asturias y el caudal más salmonero de España espera por los pescadores, quienes encontrarán las mejores condiciones posibles para echar a tierra el primer ejemplar del año, el conocido como campanu de Asturias.

"El río baja increíble, estuve en el pozo Carbajal toda la mañana y está perfecto para la pesca, si hay salmones seguro que sale el campanu de Asturias, pero eso es otra incógnita porque en los últimos años la población salmonera está de capa caída", afirma el ribereño, quien a sus 91 años es una de las voces más autorizadas en el mundo de la pesca asturiana.

La única pega que observa Tejada es la abundante presencia de una especie vegetal en el lecho del Narcea que llaman "marroxa" y que ha crecido mucho en el último año. En la zona de pesca sin muerte de Las Columnas, a la entrada de Cornellana, se divisan varios islotes de esta planta: "Hay mucha desde el pasado y es incómodo para pescar porque te enreda", detalla.

Cornellana, en Salas, se prepara para la Feria del Salmón y la subasta del campanu de Asturias / Sara Arias

"Mestas del Narcea"

También el presidente de la Sociedad de Pescadores "Mestas del Narcea", Enrique Berrocal, cree que será un buen inicio de temporada con capturas tempranas dado el estado que presenta estos días el río. "El Narcea está muy bien para pescar, algo bajo porque no vino mucha agua este invierno, cuatro gotas últimamente, por lo que está como estaría a mediados o finales de mayo y así, con poca agua, es mucho más fácil sacar un salmón", apunta.

Al igual que Tejada, su única duda es la cantidad de salmones presentes en el río "porque las condiciones son muy buenas pero otra cosa es que haya o no salmones en el río", advierte Berrocal. En la temporada de 2025 tardó casi una semana en salir el campanu de Asturias y se obtuvieron un total de 130 capturas en los ríos asturianos. Quedan ya muy lejos los 5.000 salmones que se precintaban al año cuando Tejada era joven.

"Los que salieron el año pasado, los capturaban en dos días solo en el Narcea. La población va en picado", señala. Tejada defiende las repoblaciones con alevines de salmón que realizan entidades como "Mestas del Narcea", con un centro ictiogénico en Pravia. "Todo lo que sea enriquecer al río me parece bueno, dicen los expertos que harían falta millones de alevines, esperemos que se pueda conseguir algún día y revertir la situación a mejor", sostiene.

Feria del Salmón

El Narcea discurre perfecto por el suroccidente asturiano de cara a la temporada que se abre este sábado. A las ocho de la mañana, miles de pescadores se batirán en lances en los caudales asturianos buscando ser el primero en echar a tierra un ejemplar y conseguir así el honor de ser el pescador del campanu de Asturias, cuya subasta pública está prevista para este próximo domingo en Cornellana a las 13.25 horas.

Será en la XXVI Feria del Salmón Capenastur en las inmediaciones del monasterio de San Salvador de Cornellana, donde hace mil años hacían sonar las campanas para anunciar la llegada de los salmones al Narcea, lo que dio el nombre de campanu al primer salmón en ser capturado. Una tradición muy viva en la capital salmonera de España, donde el trasiego y preparativos copan los días previos a la celebración.

"Llevamos unos cuantos días de actividad y está todo en marcha, solo falta que se llene de gente y sea un fin de semana para disfrutar, pasar un rato divertido y que Salas brille", destaca el alcalde, Sergio Hidalgo, quien este jueves visitó las labores de instalación y montaje de la Feria del Salmón, que abrirá sus puertas este sábado 18 de abril a las 11.00 horas con stands, talleres, visitas guiadas, charlas y eventos gastronómicos, entre otros.

Noticias relacionadas

Las cañas están preparadas para sacar el campanu de Asturias y el Narcea ofrece las mejores condiciones para ello. El río discurre con poca agua este mes de abril aumentando así las posibilidades de captura. Que buena proa les haga.