La Feria del Salmón de Cornellana llega este fin de semana con el campanu de Asturias como protagonista y actividades para todos los gustos

Todo listo en Cornellana, en Salas, para la celebración de la XXVI Feria del Salmón Capenastur y la subasta del campanu de Asturias, declarada fiesta de interés turístico regional, cuya inauguración oficial será este sábado a las 11.00 horas con el rey del río como protagonista. Habrá stands, talleres, conferencias y gastronomía a lo largo del fin de semana, con la puja pública del primer ejemplar echado a tierra con el inicio de la temporada de pesca tradicional, que está prevista para el domingo a las 13.15 horas.

La Feria del Salmón se ubica en las inmediaciones del monasterio de San Salvador de Cornellana, donde se han instalado varias carpas para acoger los actos. Así, tras la apertura del recinto, la primera actividad programada del certamen pesquero será a las 11.30 horas con el taller "Field Target", de tiro de precisión con carabina a cargo de Club Asturias Field Target, quienes repetirán experiencia a las 17.00 horas.

También habrá una visita guiada al Monasterio de San Salvador de Cornellana a las 12.00 horas, que repetirán a las 17.00 horas para conocer este cenobio con mil años de historia. También al mediodía dará comienzo un taller de cetrería con Falcons Galicia, que repetirán a las 16.30 horas. A las 13.00 horas será la presentación de la Copa Micra-Tierra y 15 minutos después, el investigador del Área de Sanidad Animal del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), Alberto Espi, impartirá la charla "Garrapatas: riesgo y prevención".

La actividad continúa a las 16.00 horas con el coloquio "El futuro de la pesca en Asturias", en la que participa el presidente de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea", Enrique Berrocal, el presidente de la Asociación de Pescadores "El Banzao", Pablo Osendi, y el presidente de la Asociación de Pescadores" El Maravayu", José Luis Augusto. Una hora después se abordará "El futuro de la caza en Asturias" conmiembros de la Federación de Caza del Principado de Asturias (Fadovisa) y la Sociedad de Cazadores El Viso.

La primera jornada de la Feria del Salmón de Cornellana finalizará con una exhibición de cocina con el cocinero David Montes, quien presentará varios platos elaborados con productos de pesca y caza. A las 20.30 horas se cerrará el recinto. Además de la actividad en el recinto, los establecimientos hosteleros de la localidad están listos para recibir a los visitantes y se espera mucho ambiente en las calles del pueblo a lo largo del fin de semana.

La subasta

Será este sábado cuando comience la temporada de pesca tradicional del salmón en aguas continentales del Principado de Asturias. A las 08.00 horas miles de pescadores se echarán a los ríos asturianos para capturar el primer salmón de la temporada, el campanu de Asturias, que será subastado en Cornellana el domingo.

Así, el primer intento de subasta pública del campanu será a las 13.15 horas del domingo, con la asistencia de doce pujadores confirmados. Si no se ha pescado, habrá un segundo intento a las 18.00 horas. En caso de que no haya capturas en la jornada, queda a libre disposición de las partes cualquier tipo de transacción. El Ayuntamiento de Salas, por su parte, dará al pescador del primer salmón toda la infraestructura necesaria para el remate.

En caso de haber subasta del campanu, el pescador que lo eche a tierra recibirá un trofeo, un lote de material de pesca, un vale para una comida de dos personas en Casa Ricardo y otro para una cena para dos personas en Casa del Río de la sidrería Campanu de Narcea. El pujador que se haga con el primer salmón de la temporada también recibirá una insignia.

Más actividades

El domingo la atención se centrará en la subasta del campanu de Asturias, pero el público podrá disfrutar de actividades variadas en la Feria del Salmón como un taller de tiro con arco a las 11.00 horas con la Asociación Arqueros de Villaviciosa. Habrá de nuevo visitas guiadas al monasterio de San Salvador a las 12.00 y 17.00 horas.

Durante la jornada, el Club Asturias Field Target volverá con una nueva sesión del taller de tiro de precisión, que retomará a las 18.00 horas. A las 13.00 horas, se entregarán los galardones Pescador y Cazador del año con los pescadores ribereños Marino y Enol Álvarez y los cazadores Francisco y María Martínez. Y media hora después, Falcons Galicia hará una exhibición de cetrería que repetirá a las 17.00 horas.

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También por la tarde, a las 16.00 horas, comenzará la Gala de Pesca 2026 de la Federación de Pesca y Casting de Principado de Asturias (Faspyc) y serán las entregas de los premios del concurso de fotografía Asturpesca y del III Concurso de Tiro Virtual Asturpesca.