La Feria del Salmón de Cornellana espera una afluencia de 7.000 visitantes: "Es el evento de mayor proyección del concejo"

"Cornellana es el epicentro de la tradición ribereña y la naturaleza con la celebración de la Feria del Salmón Asturpesca Capenastur, el evento de mayor proyección del concejo que reúne a pescadores, cazadores, amantes de la naturaleza y visitantes de dentro y fuera de Asturias", destacó el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, al inaugurar la cita en las inmediaciones del monasterio de San Salvador. Un evento en el que se esperan 7.000 visitantes entre este sábado y mañana domingo, cuando está prevista la subasta del campanu de Asturias, el primer salmón echado a tierra en la temporada de pesca tradicional.

El regidor abrió la Feria del Salmón junto a la directora, Ángeles Fernández, y otras autoridades como el director general de Planificación Agraria del Principado de Asturias, Marcos da Rocha, el gerente de la comisión regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, la diputada socialista en el Congreso, Esther Freire, así como representantes de los grupos municipales salenses con la socialista Azahara Fernández y el popular, Juan Carlos Rodríguez. También estuvieron los alcaldes de Pravia y Belmonte de Miranda, David Álvarez y Gilberto Alonso, respectivamente; así como miembros de Foro Asturias de Grado o el concejal del equipo de gobierno de Llanera, David del Pozo.

La inauguración de la Feria del Salmón de Cornellana (Salas), en imágenes / Sara Arias

La apertura corrió a cargo del director de la Banda de Gaitas "Villa de Salas", Marco Guardado, quien abrió el desfile al ritmo de la gaita. La comitiva se trasladó a la carpa destinada a las conferencias, donde la directora de la Feria del Salmón dio la bienvenida a los asistentes e informó sobre los 50 stands que componen la feria con productos de pesca y caza, así como artesanía y agroalimentación. Unos puestos de venta que se complementan con charlas, exhibiciones de cetrería y talleres de pesca o tiro deportivo. "Animo a todos a acercarse mañana a la subasta del campanu de Asturias", apuntó Fernández.

7.000 visitantes

La directora de la Feria del Salmón informó asimismo que se espera una afluencia de unos 7.000 visitantes en base a datos de años anteriores. Una masiva asistencia que se notará, sobre todo, en la jornada del domingo, con la subasta pública del campanu de Asturias como acto central de la jornada. Será a las 13.15 horas, en primer intento. En caso de que no se produzca ninguna captura, el remate se traslada a las 18.00 horas.

"Vamos a vivir un fin de semana muy intenso en Cornellana con un montón de actividades para niños y adultos mientras esperamos el salmón para mañana poder subastarlo aquí", señaló la directora de la Feria del Salmón, quien lució un bonito collar con la forma del rey del río que le hizo una amiga a mano. En cuanto a la afluencia prevista, Fernández subrayó la cantidad de visitantes respecto a una localidad como Cornellana: "Es mucho", celebró.

Normativa pesquera

También el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, intervino en la bienvenida con un alegato a favor de la normativa de pesca tradicional en Asturias para este 2026 que "es más restrictiva que en temporadas anteriores porque no hay actividad posible si el medio no está en buen estado", afirmó. También conminó a acudir a la subasta del campanu de Asturias, "una de las tradiciones más emblemáticas del patrimonio cultural asturiano que conecta con nuestra historia y nuestra gastronomía".

Los representantes políticos recorrieron los stands de la Feria del Salmón parando con todos y cada uno de los empresarios presentes, entre los que no faltó el sector de la pesca y caza, con presencia también de las asociaciones vinculadas como la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea". Su presidente, Enrique Berrocal, explicó a las autoridades los planes de repoblación de la entidad mostrando unos alevines criados en el centro ictiogénico de Pravia.

El empresario Miguel Piñero recibe un reconocimiento por su presencia en la Feria del Salmón en los últimos 20 años de manos del alcalde, Sergio Hidalgo, el director de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, y la directora de la Feria del Salmón, Ángeles Fernández. / Sara Arias

Durante el recorrido inaugural, el alcalde de Salas hizo entrega de un reconocimiento al empresario gallego Miguel Piñero, quien cumplió 20 años de presencia en la Feria del Salmón. Cada año acude con su stand de moscas de pesca, en el que muestra al público como es el montaje de estos señuelos para los salmones.

La Feria del Salmón permanecerá abierta hasta las 20.30 horas de este sábado. Desde la apertura, hubo actividades para todos los gustos, con la exhibición de cetrería con gran presencia de público. Esta tarde habrá un coloquio sobre la caza en Asturias, un taller de tiro con precisión y una exhibición de cocina con el chef David Montes, que dará a probar platos elaborados con productos de caza y pesca. Será a partir de las 19.00 horas.

Noticias relacionadas

Mañana, domingo, la Feria del Salmón abrirá a las 11.00 horas comenzando con un taller de tiro con arco, una visita guiada al monasterio de San Salvador y la entrega de los premios al Pescador y Cazador del Año en Salas que, en esta edición, recae en Marino y Enol Álvarez, de Láneo, y en Francisco y María Martínez, de la villa salense. Será a las 13.00 horas, justo antes del inicio de la puja por el campanu de Asturias, en la que hay inscritos doce establecimientos hosteleros y empresas.