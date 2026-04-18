La juguetería de Salas suma más de tres décadas de éxito: "Me adapto a lo que me piden y doy servicios que no hay en la zona; los clientes son todo para mí"

En tiempos de grandes plataformas de venta online, en Salas hay un comercio de proximidad que ha sabido dar con la fórmula y el lugar adecuado para tener éxito. La juguetería, librería y papelería "Cosas" resiste con muy buena salud en la Avenida de Galicia, donde abrió sus puertas con 25 metros cuadrados en 1989 y ahora ocupa más de cien. Tiene todo tipo de juegos, muñecos, peluches, puzzles e incluso vehículos eléctricos, que son el sueño de todos los niños del concejo.

"No voy a competir en precio con la gran superficie, pero sí en horario y servicios. Aquí los ayudas, intentas dar todas las facilidades que puedes y se pide lo que haga falta. Y, de hecho, hay muy pocos cambios por el servicio de ayuda que hago", comenta la propietaria Luisa Álvarez Morán, natural de Arcellana y vecina de la villa salense.

Siempre tuvo espíritu emprendedor y así fue que, siendo muy joven, recién casada y con una hija, decidió abrir una librería. "Soy muy lectora, pero Salas es Salas y de aquella había otras dos librerías y me daba la impresión de que iba a comer unos meses y otros no. Entonces viendo las carencias que había, me decidí por una juguetería y luego ya fui añadiendo y quitando en función de lo que me pedían los clientes", recuerda.

Así fue como incluyó un servicio de enmarcación de cuadros, al que siguió la impresión digital: "Eso sí que no lo podía imaginar yo, que iba a estar imprimiendo continuamente porque era algo que en 1989 no existía". En la actualidad ya no trabaja lienzos pero sí que hace fotografías de carnet "para dar el servicio porque no lo hay en todo el concejo. Te vas adaptando a lo que te piden", dice risueña mientras da de comer a dos de sus nietos.

Un negocio que es hogar

De hecho, "Cosas" es ya como su casa, dice, y se muestra muy agradecida con el pueblo de Salas por haber podido llevar las riendas del negocio al tiempo que cuidaba de sus cinco hijos. "Siempre los tuve conmigo y se lo debo al pueblo de Salas, esto en Oviedo no lo puedes hacer. Ahora tengo cuatro nietos que también pasan aquí bastante tiempo", comenta. De hecho, los pisos encima del establecimiento los ocupa toda su familia y el ir y venir es constante. "Es una casa grande", señala.

Asegura que es feliz con su negocio y que "adora" a sus clientes, la gente de toda la vida y los que llegan nuevos. En ese momento, Álvarez se emociona. Hace un año falleció su hijo Nacho siendo muy joven y reconoce que sintió y agradece profundamente el respaldo que recibió "de todo el mundo" en Salas. "El cariño lo notas", añade. Rápidamente, uno de los nietos reclama su atención y las lágrimas se convierten en una sonrisa.

Juguetes en Reyes y verano

Al poco entran unos cuantos clientes, a los que atiende con mimo y dedicación. De hecho, desde la pasada Semana Santa comenzó una de las épocas de más actividad en "Cosas". Por raro que parezca, junto a la campaña de Reyes Magos, a la que llegan clientes desde concejos limítrofes como Grado o Pravia, desde ahora y hasta el próximo septiembre no parará de vender juguetes.

"En julio y agosto vendes juguetes los que quieras, antes julio era un mes muerto, hasta que no llegaba agosto que venía la gente de fuera, nada; pero ahora con el turismo y el Camino de Santiago es una venta continua", revela.

En los festejos de Nuestra Señora de El Viso y El Bollo, a mediados de agosto, de siempre ha habido mucha venta de juguetes "del que viene de fuera y quiere hacer un obsequio al que recibe a los nietos y les quiere hacer un regalo", detalla.

El final del verano trae consigo otro de los picos de actividad en "Cosas" con la campaña de la vuelta al cole. Un ámbito del negocio que también ha cambiado mucho desde que abrió las puertas del local en 1989. Por aquel entonces había menos oferta de libretas, carpetas o bolígrafos. Rojo, verde, amarillo y azul en la mayoría de los casos. "Ahora hay de todo y decorado, las mochilas y el material escolar han cambiado mucho", aprecia.

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Los niños y niñas del concejo, sobre todo de la villa salense, tienen en "Cosas" un lugar donde soñar con la carta de los Reyes o preparar sus carteras para volver al aula con ilusión. Y eso lo sabe Álvarez, para quien son la parte más entrañable de su negocio: "Hay pocos y tenemos que mimarlos", subraya. La propietaria se reconoce feliz con su vida y negocio, donde siempre se ha sentido "cómoda, querida y valorada", lo que le ha impulsado a continuar apostando por nuevos servicios y productos. "Los clientes son todo para mí", concluye.