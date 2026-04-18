Muchos pescadores y pocos salmones en el río Narcea a su paso por Salas: "Está difícil sacarlo, por no decir imposible"

Muchos pescadores y ningún salmón. Así resumen la jornada de apertura de la pesca tradicional de salmón en aguas continentales del Principado de Asturias los aficionados que este sábado se acercaron por cientos a las orillas del Narcea, en el concejo de Salas, para tratar de echar a tierra el primer ejemplar del año, el conocido como campanu de Asturias. Un pez que, en caso de salir, será subastado este domingo en la Feria del Salmón Asturpesca Capenastur, en Cornellana, a las 13.15 horas.

"Está muy mal la cosa, no debe haber mucho salmón porque el río baja bien y a estas horas tendría que haber salido ya. Atrasaron el inicio de la temporada una semana y eso da lugar a que entren más, pero cada vez hay menos salmones", lamentó Enrique García mientras hacía cola en el pozo Carbajal para echar unos lances.

Muchos pescadores y pocos salmones en el Narcea a su paso por Salas, en imágenes / Sara Arias

Intentándolo se encontraba José Manuel González, muy concentrado en las varadas pero sin éxito: "No sale nada", afirmó. También los pescadores que esperaban su turno comentaban la falta de presencia del rey del río en estas fechas. "Va a estar difícil sacar nada porque no se ve nada, no hay peces", dijo Manuel Fourniet a pie de río.

El desánimo estaba presente entre los aficionados, que se contaron por cientos en las riberas del Narcea, el río salmonero por excelencia de España. Los coches aparcados en los accesos a los puentes y pozos o mismamente en el arcén de la carretera AS-15 daban cuenta de la frenética actividad pesquera. En los corrillos, a pie de río, el tema principal del día era sin duda la falta de salmones y qué soluciones se deben tomar para revertir la situación proponiendo desde aumentar las repoblaciones a millones de alevines cada año hasta vedar por completo el río.

Tramo con veda y pesca sin muerte

De hecho, esta temporada de pesca salmonera tradicional, prevista hasta el 15 de julio, mantiene un gran tramo del Narcea a su paso por Salas vedado o con tramos de pesca sin muerte. En concreto no se puede pescar desde el pozo Carbajal a la zona conocida como La Defensa, en el límite entre Salas y Pravia. Una zona que ha dado varios campanos como el pozo La Columna en Cornellana. "Cada vez es peor, está difícil sacarlo por no decir imposible", resumió José María Arias en la zona de Carbajal.

También en el puente de Láneo, otro de los puntos con mayor afluencia de pescadores, los ánimos estaban por los suelos, aunque algunos aún mantenían la ilusión por echar a tierra un salmón y, a poder ser, el primero en llegar al centro de precintaje de La Rodriga.

"Con las horas que llevamos ya tenía que haber salido, el río está muy guapo pero no hay salmones, aunque queda mucho día por delante y no se oyó que saliera en otro sitio", comentó Federico Jardón a media mañana con el anhelo de conseguir que uno de los salmones pique en el cebo. Mientras tanto, Iván Álvarez lo intentaba sin parar, echando varadas largas, otras más cortas, pero sin resultados. "Está complicado, pero la esperanza no se pierde", subrayó mientras tiraba de nuevo.

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Y así estuvieron durante la jornada, esperando por el rey del río, del que sospechan ya no quedan muchos ejemplares en las aguas del Narcea, el río salmonero de Asturias y España.