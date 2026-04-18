"De pote en pote 2026" recala en Casa Ricardo, en Cornellana (Salas): "Fue extraordinario, de los más ricos que comí, realmente muy especial"

El divulgador gastronómico y presidente de la Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" del Principado, Carlos M. Guardado, recaló este pasado viernes en Cornellana (Salas). Allí tuvo la oportunidad de probar un "excelente" pote de castañas en Casa Ricardo en el marco de la iniciativa "De pote en pote 2026", que está realizando en los establecimientos del Club de Guisanderas de Asturias.

"Fue un pote extraordinario, no salió nada dulzón porque se ve que la cocinera coció primero la castaña y eso es una buena técnica para que salga bien, además se acompañó de un compango nada grasiento. Es de los potes más ricos que comí y mis compañeros de mesa pensaron lo mismo", señala Guardado, quien estuvo acompañado por el alcalde del concejo, Sergio Hidalgo, y la presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, Amada Álvarez. La cocinera fue Luisa Sánchez.

El pote de castañas de Luisa Sánchez, de Casa Ricardo de Cornellana (Salas). / C. M. G.

Guardado ya ha realizado varias rutas "De pote en pote" y "Los mejores 50 potes de Asturias" recorriendo todos los rincones de la región en busca de las mejores y más sabrosas elaboraciones de este plato tradicional de la cocina asturiana. Una experiencia que le avala para decir que "en España se come bien y distinto cada 100 kilómetros, pero es que en Asturias tienes un buen pote cada 20".

Tras haber degustado todos los potes posibles del Principado en los últimos años, este 2026 Guardado se centra solo en visitar los negocios regentados por las integrantes del Club de Guisanderas de Asturias. Y la parada en Cornellana es su octavo pote del año, con una media de tres por mes.

En Casa Ricardo encontró un pote de castañas que "es un éxito". La buena mano de la cocinera Luisa Sánchez se notó en esta preparación, que Guardado le pidió con interés en que fueran castañas y no fabas las protagonistas del plato. "Era la primera que lo hacía porque se lo pedí y realmente fue muy especial", dice el gastrónomo, que siempre acompaña las comidas con sidra para divulgar la cultura sidrera asturiana. "En este caso fue la ecológica del llagar Muñiz", detalló.

En el centro, la cocinera Luisa Sánchez sirve un plato de pote de castañas a Amada Álvarez y a Carlos M. Guardado, con el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, de pie. / C. M. G.

El divulgador gastronómico incidió en alabar el pote de castañas de Luisa Sánchez, natural de Grado pero vecina del concejo desde hace años. "Somos unos privilegiados porque el plato más antiguo que tenemos en Asturias fue creciendo con los años, antes de la patata se hacía con nabos y castañas y es una riqueza que tenemos y hay que poner en valor", destacó.

Un pote jacobeo

Además, como presidente de la Academia de Gastronomía "Caminos de Santiago" del Principado de Asturias, que tiene sede en el monasterio de San Salvador de Cornellana, hizo hincapié en que el pote es uno de los platos más significativos y antiguos de la ruta jacobea que parte de Oviedo y atraviesa los concejos de Grado, Salas, Tineo, Allande y Grandas de Salime en dirección a Galicia.

"El pote es un plato muy especial en el Camino de Santiago y encaja muy bien en la ruta jacobea porque aporta las energías suficientes para hacer un buen Camino", destaca Guardado, un apasionado de la vía a Compostela y su dimensión gastronómica.

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El experto culinario celebra lo notable que es el pote de castañas hecho por la guisandera de Casa Ricardo y le augura fama al plato de Luisa Sánchez: "Me dijo que va a empezar a trabajar el pote con castaña valduna, que es la pata negra de las castañas, va a ser un éxito y puede ser un referente para el concejo porque me maravilla lo bueno que estaba para ser la primera vez que lo hizo", concluyó.