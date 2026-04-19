Multitudinaria Feria del Salmón en Cornellana pese a la falta del campanu de Asturias: "Es mítica, hay que venir sí o sí"

La Feria del Salmón de Cornellana, en Salas, congregó este domingo a multitud de personas en torno a la pesca, la caza y la naturaleza en las inmediaciones del monasterio de San Salvador. No hubo subasta del campanu de Asturias, ya que el primer salmón de la temporada se resiste a salir, pero los asistentes disfrutaron de los 50 stands y diversas actividades que se llevaron a cabo, con gran éxito de las exhibiciones de cetrería, así como en los talleres de tiro con arco, pesca de trucha o tiro de precisión.

"No somos pescadores pero nos contaron toda la historia del salmón, el sistema de pesca y me crea curiosidad, está muy bien la feria y todo muy guapo", señaló Nieves Fernández, vecina de Pravia. También acudió por primera vez la pareja italoespañola formada por Mónica Caoduro y Miguel Carreto, vecinos de Oviedo, quienes estaban "encantados" con la variedad de oferta en los puestos de venta. Se llevaron un bizcocho de Arándanos Berrueco. "La feria va poquito a poco, el problema es que si no sale el campanu, la gente no se anima a venir", apreció César Berrueco.

La jornada dominical de la Feria del Salmón de Cornellana (Salas), en imágenes / Sara Arias

La cita de la pesca, la caza y la naturaleza de Cornellana se llenó de familias que acudieron a pasar el día como Julio Fernández y su nieto, Héctor Álvarez Fernández, fascinado con las aves rapaces de la exhibición. "Es un gusto venir aquí, ya vinimos el año pasado y nos gustó mucho", señaló el abuelo de camino "a pescar truchas". Para ello se dispuso una balsa en la que grandes y pequeños aprendieron a tirar carrete.

Entre los puestos de la feria de Cornellana se encontraba el del alumnado del IES Arzobispo Valdés de Salas vendiendo todo tipo de productos dulces y salados con los que financiar el viaje de estudios, un crucero por el Mediterráneo. "Va muy bien y hoy domingo somos optimistas porque el sábado recaudamos mucho", detalló Raúl del Oso. También tenían una rifa con una cesta de productos.

Entre los stands dedicados al sector de la pesca estaba Jesús González, de la tienda Radikal de Mieres. La cita de Cornellana es "mítica y hay que venir sí o sí porque el campanu es el de Cornellana", presumió el propietario, quien destacó el aumento de afluencia respecto al sábado, sobre todo de pescadores, ya que la jornada de pesca de este domingo fue de cotos y sin zonas libres.

Muy contenta con las transacciones se mostró Souad Dahiri, vecina del concejo que llevó los productos de su huerta: "Estoy muy contenta porque las ventas van muy bien, se vende muy bien porque es todo cultivado por mí y mis manos", destacó la agricultora. En cuanto a las actividades, tuvo mucho éxito la degustación de un plato de caza que hizo el cocinero David Montes, "un guiso de corzo al estilo tradicional con arvejos, setas escabechadas y un toque 'picantín'", explicó.

Premios al Pescador y Cazador del Año

El momento más emotivo de la Feria del Salmón de Cornellana se vivió durante la entrega de los premios al Pescador y Cazador del Año, ya que los galardonados en ambas categorías compartieron la distinción con sus hijos. Fue la directora de la Feria, Ángeles Fernández, la encargada de glosar a los premiados, de los que destacó "su pasión" por los deportes que practican y cómo han sabido trasladar esa afición a sus descendientes, a los que valoró "por mantener su legado".

Así, los primeros en recibir el premio fueron los cazadores Francisco Martínez Oliveros y María Martínez Fernández, vecinos de la villa salense. Martínez agradeció el reconocimiento y no pudo contener la emoción al hablar de su hija, "mi mayor orgullo, soy feliz, punto y coma", afirmó. La joven, por su parte, también extrapoló el galardón a "los cónyuges, que cuando llegamos a casa nos reciben con buena cara". Animó a la juventud a cazar: "Que no dependan de la opinión de la sociedad, que vayan de caza y que cada uno haga lo que le gusta".

Por la izquierda, la vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández, el presidente de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea", Enrique Berrocal, la directora de la Feria del Salmón, Ángeles Fernández, los premiados, María Martínez, Enol Álvarez, Marino Álvarez y Francisco Martínez; el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. / Sara Arias

El Ayuntamiento de Salas, organizador de la Feria del Salmón, también subió al escenario a los pescadores Marino Álvarez Colado y Enol Álvarez López, de Láneo, para hacerles entrega de la distinción. "Es un orgullo muy grande seguir esta afición como padre e hijo", celebró Álvarez, quien hizo un llamamiento para cuidar los ríos. "Deberíamos hacer un poco más, tomar todas las medidas que hagan falta, deberíamos controlar las especies que están atacando sobre todo a las crías de salmón y también controlar los desembalses, es una pena cuidar el salmón todo el año y que en tres días, al final del ciclo, nos dejen el desove en seco", reclamó.

Lo hizo ante las autoridades presentes, además de la directora de la Feria del Salmón y el alcalde salense, Sergio Hidalgo, estaba el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y la vicepresidenta de la Junta General del Principado, Celia Fernández; así como el presidente de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea", Enrique Berrocal. Entre el público también se encontraba el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, la portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, y políticos locales y de concejos vecinos.

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La Feria del Salmón se celebró sin la tradicional subasta del campanu de Asturias, lo que apenó a todos los presentes, quienes quedan ahora pendientes de los ríos asturianos.