Padres e hijos tienen premio en la Feria del Salmón de Cornellana: "Es un privilegio compartir una pasión que tengo de toda la vida"

La Feria del Salmón Capenastur de Cornellana entregará este domingo los premios al Pescador y Cazador del Año en Salas con una bonita coincidencia. Este 2026, y por primera vez, el reconocimiento será en pareja, los galardonados por el Ayuntamiento son padre e hijo y padre e hija, respectivamente. Marino Álvarez Colado y Enol Álvarez López, de Casa Esquilache, en Láneo; y Francisco Martínez Oliveros y María Martínez Fernández, vecinos de la villa salense, recogerán el trofeo a las 13.00 horas, justo antes de celebrar el primer intento de la subasta del campanu de Asturias, el primer salmón echado a tierra de la temporada de pesca tradicional.

Enol Álvarez nació con la caña en la mano y María Martínez, aunque tardó hasta los 15 años coger una escopeta, desde bien pequeña fue con su padre de montería. Ambos han recibido la afición como un legado que cuidar, con el que llenar de recuerdos una vida junto a sus padres. Y para los padres este pasatiempo compartido les llena de honra y les emociona.

Los pescadores, Marino y Enol Álvarez

"Es un orgullo y un privilegio poder compartir con él una pasión que tengo de toda la vida porque, como me decían siempre en casa, me salieron los dientes a la orilla del Narcea", dice Marino Álvarez, de 49 años, quien dio algún que otro disgusto cuando era pequeño con su afición por escaparse siempre al río. Al poco de nacer Enol, que en la actualidad tiene 19 años, el niño ya le quitaba de las manos las cañas y comenzó a llevarlo al río.

Con cinco años pescó su primera trucha y desde que tiene 13, cuando sacó su primer salmón, acumula cuatro capturas siendo una de ellas el ejemplar de mayor peso de la temporada 2023, con algo más de 9 kilos de peso. Cuando lo cuenta, a su padre se le pone cara de profunda satisfacción. Al joven le cuesta explicar esta pasión que mantienen por la pesca, y también la caza, con la que llena la mochila de la vida de recuerdos.

Enol Álvarez y Marino Álvarez en un puente sobre el río Cubia en Grado, donde residen. / Sara Arias

"Te llena, no sé cómo decirlo, me imagino que cuando pase el tiempo me daré más cuenta. Sé lo que sé por mi padre y mi abuelo Toni, sin ellos no habría aprendido nada", dice el chico, quien es alumno del ciclo formativo en Gestión Forestal y del Medio Natural en Tineo. "Para mí, estar en el río o en el monte no sería un trabajo", añade. Otra cosa que comparten es que ambos, que son vecinos de Grado, se muestran muy preocupados por el estado del Narcea.

"El cormorán es el cáncer del río y los alevines de salmón, pienso para ellos; y luego tenemos otro problema y es que por la época de Navidad, durante 20 o 30 días que dura el desove, la presa de Calabazos corta, baja el caudal a 40 centímetros y se secan las puestas. Es un dolor", reivindica el padre, ribereño que conoce muy bien el caudal. Con todo, se muestran ilusionados con la nueva temporada de pesca, en la que esperan buenas capturas "porque sacar el campanu es muy difícil, una vez saqué el segundo y otra vez el cuarto, pero influye mucho la suerte".

Los cazadores, Francisco y María Martínez

Para Francisco Martínez, de 83 años y más conocido como "Paco el de Salas", tener esta unión con su hija a través de la caza es motivo de emoción. Solo tiene que hablar de María para notar la pasión que siente por ella, que le acompaña en las batidas desde los siete años. "Cuando trabajaba en el banco la veía poco, pero el domingo lo pasaba entero conmigo, disfrutaba tanto de ella ese día porque no tenía tiempo por semana y siempre estuvimos muy unidos", comenta.

La satisfacción le sale con palabras y recuerda una montería en la que María, con 20 años, fue la única de "treinta paisanos" que cazó un jabalí en un terreno muy complicado con "cuarenta centímetros de nieve". "Tengo orgullo de lo buena cazadora que es y las vueltas que da la vida, pasó el alumno al maestro porque ahora me conocen como 'el padre de María'", cuenta feliz.

María Martínez y Francisco Martínez en la villa salense. / Sara Arias

Cazan juntos en los cotos de Salas, la sierra de Pulide y en la Reserva de Riaño, en León, donde disfrutan de cacerías a subasta, más caras, "pero es como jugar en la Champions, en cuestión de normativa estamos retrasados respecto a Castilla y León", dice Martínez. "A los que pone el Gobierno de Asturias a dirigir caza y pesca no tienen ni idea ni de lo uno ni de lo otro", apostilla la joven, de 35 años.

Cuando María Martínez comenzó a cazar con 15 años y con rifle a los 16 no había ninguna cazadora en Salas y muy pocas en Asturias. "Lo mejor de cazar es la naturaleza, el compañerismo porque yo los quiero a todos y ellos a mí, es un placer inefable; todos los domingos haga frío o calor, vamos y cuando no hay temporada salimos con los perros", señala.

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Ambas parejas están muy felices y agradecidas con este reconocimiento que recibirán en la Feria del Salmón Capenastur de Cornellana. Un homenaje que sienta aún mejor al ser compartido entre padres e hijos y por unas pasiones que les unen más allá de casa.